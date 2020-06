Portonovo: turista contro il bus, lieve miglioramento neurologico

La donna, 31enne di Thiene, era in vacanza con un'amica a Numana, quando scendendo in bici lungo la strada che conduce alla Baia si è schiantata in curva contro l'autobus. La ragazza è ancora in prognosi riservata

ANCONA – È lievemente migliorato nella giornata di ieri il quadro delle condizioni neurologiche della turista vicentina, di Thiene, che domenica scorsa è finita contro un bus mentre con la bicicletta stava percorrendo la strada che conduce a Portonovo. La donna, una 31enne, stava scendendo in sella alla due ruote elettrica noleggiata con una amica, quando nell’inforcare una delle curve che costellano il tragitto che porta alla Baia, si è scontrata frontalmente con il mezzo che procedeva in senso contrario e stava salendo per recarsi al parcheggio.

Nell’impatto la donna ha riportato un trauma cranico-facciale e da quel giorno è ricoverata nella Rianimazione Clinica degli Ospedali Riuniti di Ancona. La 31enne, in coma farmacologico, è intubata e ventilata. Nonostante il leggero miglioramento la donna è tutt’ora in prognosi riservata. I familiari della ragazza sono accorsi per starle vicino. La turista era in vacanza a Numana con un’amica.