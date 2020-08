Il Comune di Ancona estende i giorni di app dal 17 al 23 agosto e annuncia controlli serrati. Dal 12 agosto via alle prenotazioni. «Multe a chi sgarra»

ANCONA – Affollamenti eccessivi in spiaggia, al punto che anche il controllo di polizia locale e addetti incaricati è divenuto problematico e non sufficiente in questi ultimi giorni. Il Comune di Ancona pone un freno alla massa di bagnanti che si stanno riversando sulle spiagge libere di Portonovo e Mezzavalle ed estende la prenotazione obbligatoria con l’app iBeach anche nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì).

Andranno ad aggiungersi a quelli del weekend dove la prenotazione con la app era già in vigore. La novità scatterà dal 17 agosto e sarà in vigore fino al 23 agosto. Da domani 12 agosto si potranno prenotare i posti per i giorni indicati.

I vigili urbani nei controlli a Portonovo

Come era stato valutato al momento dell’introduzione della app, monitorando la situazione durante i giorni feriali, d’intesa con la Prefettura, si intensificheranno anche i controlli e le sanzioni. Quindi multe a chi sarà sorpreso in spiaggia senza la prenotazione.

«Verrà bloccata la possibilità di raggiungere le spiagge di Portonovo e Mezzavalle – fa sapere il Comune in una nota – quando i parcheggi saranno pieni, sia a valle che a monte».

L’obiettivo è tutelare i bagnanti e garantire la sicurezza e la salute degli stessi.

L’amministrazione invita con forza a mantenere comportamenti responsabili e rispettosi delle regole Covid.