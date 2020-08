Portonovo e Mezzavalle: prenotazione obbligatoria anche durante la settimana fino al 30 agosto

ANCONA – Fino al 30 agosto sarà obbligatoria anche nei giorni infrasettimanali la prenotazione del proprio posto in spiaggia, sia a Portonovo che a Mezzavalle, con l’app iBeach. Dalle 18 di oggi, venerdì 21 agosto, sarà già possibile effettuare la prenotazione per i prossimi giorni. Per prenotare si possono anche chiamare i numeri 071 222-2457/2931 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, oppure lo IAT 071-2076431, nei seguenti orari: lunedì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì dalle 9 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 22; mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 22; sabato dalle 10 alle 13, e dalle 14 alle 22; domenica dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 22.

La strada di accesso a Portonovo verrà chiusa quando saranno pieni i due parcheggi a servizio della baia. Nel momento in cui il parcheggio scambiatore e il parcheggio sotto saranno completi, l’accesso alla baia per le auto sarà interdetto. L’Amministrazione invita a mantenere comportamenti responsabili e rispettosi delle regole anti-Covid.