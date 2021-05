Portonovo, lite per un apprezzamento a una ragazza: interviene la Polizia

ANCONA – Un apprezzamento di troppo a una ragazza e si sfiora la rissa. È accaduto ieri sera, poco dopo la mezzanotte, a Portonovo. Risolutivo l’intervento della polizia. Una pattuglia delle “volanti” è stata inviata in zona a seguito di una segnalazione relativa a una lite tra alcuni ragazzi. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato tre giovani che stavano ridendo tra loro in un parcheggio, raccontando di avere avuto un diverbio con un cameriere di un ristorante dove erano stati a cena, che si sarebbe rivolto a un’amica che cenava con loro con parole che la comitiva non ha apprezzato. Si sono pertanto scaldati gli animi, ma per fortuna la situazione non è degenerata. La polizia ha pertanto identificato i ragazzi, ascoltato la versione del cameriere, multandoli per non aver rispettato la norma anticovid ed essersi trattenuti oltre l’orario previsto.