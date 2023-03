Portonovo in fiore: la baia si accende nel weekend tra colori, visite, arte e libri

ANCONA – Portonovo si prepara a fiorire e lo farà in questo weekend dell’1 e 2 aprile, grazie alla prima edizione di Portonovo in fiore: nella baia anconetana un sabato e una domenica all’insegna della natura, della musica, dell’arte e dei prodotti del territorio. I visitatori – che potranno usufruire del bus navetta gratuito dal parcheggio a monte fino alla piazzetta di Portonovo, ma anche del 93 e del 95 dalla città – potranno infatti recarsi al mercatino dei fiori che si svolgerà sabato 1 aprile e domenica 2 aprile nella zona del Lago Grande, dunque lato molo, dove troveranno fiori e piante, prodotti naturali e artigianato artistico a cura di My Love eventi e vari altri stand. Inoltre a cura del consorzio La Baia in questi due giorni si svolgerà anche Portonovo Street food, un’offerta di diversi panini del Conero preparati a base di carne e pesce. Inoltre sabato alle ore 10 e domenica alle ore 15.30 gli appassionati delle camminate nel verde del Conero potranno sfruttare la passeggiata naturalistico-culturale guidata lungo il sentiero 309, lungo circa 3,5 chilometri, per scoprire la storia e l’ambiente della baia, la storia geologica di Portonovo e dei suoi laghi, la vegetazione del Conero, la flora e la fauna, passeggiata a cura dell’associazione Pungitopo e dell’associazione Ornitologi Marchigiani.

Lungo il percorso guide esperte parleranno di storia e monumenti di Portonovo, dalla chiesetta romanica di Santa Maria alla Torre di Guardia, al Fortino Napoleonico. Saranno presenti Stefano Piazzini, per la geologia e la vegetazione del Conero, Gilberto Stacchiotti per la storia e i monumenti di Portonovo, e Fulvio Felici per gli uccelli del Conero. E ancora, sia sabato sia domenica mattina, sempre alle 10, visite guidate alla chiesetta di Santa Maria di Portonovo, in collaborazione con la soprintendenza. Gli interessati a passeggiate e visite dovranno prenotarsi al punto informativo dell’edicola di piazza Roma, o al punto informativo turistico di Portonovo, oppure telefonando al numero 339.2922855: appuntamento per gli iscritti alla visita al cancello di accesso al vialetto, dietro allo stabilimento La Capannina.

Ma «Portonovo in fiore» sarà anche altro: musica e danza, per esempio, con performance musicali e artistiche articolate in vari luoghi della baia tra sabato e domenica, come quella del pianista nel Maggiolone, Omar Conti, presente durante la giornata sulla spiaggia, artista ventottenne originario di Fossombrone. Al mercatino dei fiori sarà presenta anche uno stand della casa editrice anconetana Affinità Elettive che, nell’occasione, presenterà il libro «La baia incantata. Storie e personaggi di Portonovo» scritto dal giornalista Roberto Senigalliesi, anconetano nato a Montemarciano e firma del Corriere Adriatico, nonché assiduo frequentatore di Portonovo durante la bella stagione.