A Portonovo “Costruiamo Circol@are”. Silvetti (Parco del Conero): «Promotori dell’educazione alla sostenibilità»

Sei i luoghi in tutta Italia coinvolti nel progetto sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. La tappa è prevista per il mese di settembre

ANCONA – “Costruiamo Circ@lare”, il progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico che ha l’obiettivo di aumentare la conoscenza e l’educazione dei cittadini consumatori e utenti verso un consumo consapevole e sostenibile, farà tappa a Portonovo il prossimo settembre.

Ad annunciarlo è stato il presidente del Parco del Conero Daniele Silvetti intervenendo all’incontro organizzato dal Disva – Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dall’Università Politecnica delle Marche per “Moby Litter, the future we don’t want”, il workshop incentrato sul problema dell’inquinamento da plastiche in mare con la presenza tra gli altri del rettore dell’Università Politecnica Gian Luca Gregori, di Vincenzo Garofalo, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e di Francesco Regoli, direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente.

La campagna educativa itinerante porta il segno della collaborazione tra generazioni in particolare tra pescatori “i nonni” e gli studenti “i nipoti” e coinvolgerà sei luoghi di mare italiani come Ravenna, il Parco del Conero, Polignano a Mare, Mazzara del Vallo, Portici, Camogli. Obiettivo: promuovere il passaggio dalla cultura dello scarto e dello spreco alla cultura del riciclo e del riuso.

La campagna educational verrà caratterizzata dalla presenza di “Ciruzzo’“, il pesce mangia plastica, una vera e propria scultura creata con il riutilizzo delle plastiche.

«L’impegno del parco del Conero è quello di essere promotori di ‘Percorsi di educazione circolare’ a tutela dell’ecosistema. Siamo onorati di interpretare il progetto finanziato dal Mise a livello nazionale, già forti della progettualità di molte associazioni di volontariato attive sul nostro territorio».