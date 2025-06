A Portonovo convegno di Confindustria Ancona “Linea diretta con l’Europa”

PORTONOVO – Ospiti d’eccezione giovedì 19 giugno a Portonovo (An) per il convegno “Linea diretta con l’Europa. Dialoghi sull’Europa che cambia: visioni, politiche e opportunità per le PMI” organizzato da Confindustria Ancona in occasione dell’assemblea privata dei soci.

Focus sull’Europa dunque, con una particolare attenzione alle opportunità per le piccole medie imprese.

Moderato da Filomena Greco, giornalista de Il Sole24Ore, l’evento si aprirà con i saluti di Giulia Fanesi e Giorgio Moretti, rispettivamente presidente Giovani Imprenditori e presidente Piccola Industria di Confindustria Ancona, e di Francesco Acquaroli, presidente Regione Marche.

Seguirà una tavola rotonda alla quale interverranno due ospiti d’eccezione: Fabrice Le Saché e Stefan Pan.

Fabrice Le Saché è presidente Comitato PMI Business Europe e vice presidente di Medef (la Confindustria francese). Il Comitato da lui presieduto promuove lo sviluppo di una politica orizzontale dell’UE per le PMI volta a liberare il potenziale di crescita e creazione di posti di lavoro delle PMI stesse.

Stefan Pan è vice presidente Confindustria per l’Unione europea e il Rapporto con le Confindustrie europee.

Le conclusioni sono affidate a Diego Mingarelli, presidente Confindustria Ancona

«Dobbiamo guardare all’Europa con un punto di vista diverso – ha detto Diego Mingarelli -, non come un’entità lontana, estranea, ostile ma come una costruzione che include, in cui si negoziano condizioni e contesti ma partendo da una premessa ineludibile e cioè che l’Europa è il cuore stesso dell’economia italiana. La sfida è incidere a Bruxelles e creare condizioni di competitività per le nostre imprese. Ciò significa agire per ridurre gli impatti sul sistema ma anche concorrere in modo proattivo alla costruzione di nuovi equilibri.

Non a caso, il nostro presidente nazionale Orsini ha dedicato una parte rilevante del suo intervento in Assemblea pubblica alla valutazione, spesso critica, delle politiche europee. Come abbiamo sostenuto in più di una circostanza è necessario uniformare le legislazioni, abbattere i dazi interni, unificare i sistemi di certificazione, individuare fiscalità condivise e virtuose, creare condizioni vere concorrenza libera ed efficace, abbattere per quanto possibile le barriere all’interno del Mercato Unico».

Mingarelli ha concluso: «Per questo, è cruciale un dialogo continuo e serrato con le istituzioni europee; un dialogo che non si arresti al livello nazionale ma sia capace di agire ad ogni livello, compreso quello locale. La presenza di Fabrice Le Saché è un appuntamento coerente con questa visione, un’occasione imperdibile per attivare un confronto dinamico, per proporre e condividere le nostre istanze e far sì che i bisogni dell’industria tornino ad essere il termine di paragone e il motore trainante della politica europea e delle sue scelte strategiche».