Portonovo, attivato l’impianto semaforico. Foresi: «Attenzione alla sicurezza»

ANCONA – Per regolare il transito delle auto verso le spiagge di Portonovo, da questa mattina (26 agosto) è operativo l’impianto semaforico lungo la strada che conduce alla baia. Dopo aver provveduto alla sincronizzazione dei tempi semaforici, alle 10.30 è stato attivato l’impianto.

L’assessore Foresi a Portonovo

«Come da impegno assunto nei giorni scorsi con le rappresentanze sindacali da parte dell’aAmministrazione comunale – afferma l’assessore alla viabilità Stefano Foresi – abbiamo acceso i semafori nelle sette ore di morbida, dalle 10 alle 17, garantendo un senso unico alternato a tempi fissi. Invece, nelle ore 8.30-10 e 17-19, saranno presenti le pattuglie della Polizia locale per garantire il transito a senso unico alternato. Durante la prova ho incontrato diversi frequentatori della baia a cui è stato spiegato il nuovo regime di transito. Adesso il sistema semaforico è atteso alla prova del weekend. Chiedo a tutti massima collaborazione e attenzione alla sicurezza».

I tempi previsti dall’impianto sono i seguenti: 60 secondi di verde, 90 secondi con entrambi i semafori rossi, 60 di verde, e 90 di nuovo semafori rossi. Questa mattina l’uscita dalla baia è stata abbastanza agevole sia per le auto che per le moto. A scendere si è creata invece un po’ di coda verso la rotatoria. L’amministrazione spiega che «i 90 secondi di “tutto rosso” si rendono necessari per lo smaltimento del transito tra i due semafori, dato che la distanza tra le due postazioni è di 430 metri».

Inoltre fino al 30 agosto sarà obbligatoria anche nei giorni infrasettimanali la prenotazione del proprio posto in spiaggia libera, sia a Portonovo che a Mezzavalle, con l’app iBeach. Per prenotare si possono anche chiamare i numeri 071 222-2457/2931 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, oppurelo IAT 071-2076431, nei seguenti orari: lunedì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì dalle 9 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 22; mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 22; sabato dalle 10 alle 13, e dalle 14 alle 22; domenica dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 22.

La strada di accesso a Portonovo verrà chiusa quando saranno pieni i due parcheggi a servizio della baia. Nel momento in cui il parcheggio scambiatore e i parcheggi sotto saranno completi, l’accesso alla baia per le auto sarà interdetto. I bus navetta dal park a Monte alla baia e viceversa rimarranno attivi fino al 6 settembre compreso.