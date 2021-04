Porto di Ancona, dorme in auto con il motore acceso: beccato giovane con droga

Il ragazzo ha dichiarato di aver bevuto un pò di birra e di essersi addormentato, per riposarsi un pò, in attesa di imbarcarsi per la Grecia

ANCONA – Ieri mattina (27 aprile) durante il consueto controllo del territorio da parte delle pattuglie delle Volanti, in zona porto, è stata notata un’autovettura parcheggiata in una zona defilata con il motore acceso. Al suo interno una persona che dormiva all’interno.

I Poliziotti dopo essersi avvicinati hanno cercato di svegliare il giovane che, sceso dall’autovettura è apparso in condizioni psico-fisiche alterate, riuscendo a tenersi in piedi a malapena e pronunciando frasi sconnesse.

Il giovane ha dichiarato di aver bevuto un pò di birra e di essersi addormentato, per riposarsi un pò, in attesa di imbarcarsi per la Grecia mentre cercava di nascondere alla vista dei Poliziotti un sacchettino che spuntava dalla tasca dei pantaloni. Accompagnato in Questura per gli accertamenti i Polizotti hanno trovato nel sacchettino due grinder e 5 grammi circa di sostanza stupefacente tipo cannabis. Il giovane, di nazionalità francese, è stato denunciato ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90 e la sostanza stupefacente sequestrata.