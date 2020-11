Porto di Ancona, trovata carcassa di tartaruga

ANCONA- Purtroppo è stata trovata senza vita: si tratta di una “caretta caretta”. La tartaruga marina, protetta dalla Convenzione Cites, per la tutela degli animali e della flora in via di estinzione, è stata avvistata galleggiare nelle acque antistanti il porto cittadino di Ancona. Ad avvistarla i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Ancona in servizio all’interno dello scalo, addetti, tra gli altri compiti istituzionali, anche ai controlli sul settore.

I colleghi della Stazione Navale hanno provveduto al recupero anche con l’ausilio del personale della società Garbace, addetta alla pulizia degli spazi portuali, traendo in banchina la carcassa. Del rinvenimento dell’esemplare deceduto di tartaruga, lunga 75 cm per circa 20 kg. di peso, già parzialmente morsicato dai pesci, si è proceduto ad informare la Fondazione Cetacea Onlus –Centro di Recupero, Cura e Riabilitazione delle Tartarughe Marine di Riccione. La Fondazione, che persegue l’impegno di tutelare l’ecosistema marino, soprattutto adriatico, attraverso attività di divulgazione, educazione e conservazione, interviene anche su tutte le tartarughe spiaggiate già morte per raccogliere dati in merito alla salute del mare di cui le tartarughe sono un importante indicatore biologico.