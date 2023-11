“Un Portalettere tutto Speciale”, il primo libro della marchigiana Simona Paolella

ANCONA – Simona Paolella, psicologa e psicoterapeuta della famiglia a orientamento sistemico-relazionale, vive a Falconara, dove si occupa di prevenzione del disagio in età evolutiva. Appassionata di narrativa per bambini, ha scritto il suo primo racconto illustrato, intitolato “Un portalettere tutto speciale”, con illustrazioni di Martina Fratini. Nei giorni prossimi sarà presentato al pubblico in varie località della provincia di Ancona.

Un Babbo Natale inedito, quello raccontato da Simona Paolella, che parte proprio dalla sua infanzia e di come sceglierà o deciderà di trasformarsi nel personaggio emblema della festa più amata da grandi e bambini.

Un Portalettere tutto Speciale, dunque, è la “storia della storia” del Natale, nata per incantare i cuori. Il racconto tenero, dai toni delicati, viene narrato attraverso gli occhi e il linguaggio di un bambino che solo alla fine svelerà la sua identità con un finale il cui effetto a sorpresa è assicurato.

Illustrato in ogni sua pagina il libro è ricco di spunti educativi ed è consigliato ai bambini a partire dai 3, ma rappresenta anche un utile strumento di condivisione poetica rivolto a tutta la famiglia, perché come spiega l’autrice: “la mia teoria è che se i genitori sono felici, i bambini accendono un sacco di stelle.”

«Quando scrissi questa storia, nel 2021 – racconta Simona Paolella – non l’avevo assolutamente collegata a mio nonno, che non ho mai conosciuto. Mia madre mi disse che questo “portalettere” di cui avevo scritto, gli ricordava tanto suo padre, in completo blu e tracolla, con un’aria sempre allegra, che ritornava a casa a piedi (abitava a Macerata) raccontando gli aneddoti che, dal suo giro tra le vie di Macerata, i destinatari delle missive in qualche modo gli trasmettevano. Io ho dedicato questa storia a mio padre perché quando la leggo lo vedo lì, a salutarmi, a sorridermi e a chiamarmi per nome, e al solo suo pensiero, mi si accende dentro una stella. Perché i bambini non lo sanno, ma ogni volta che sono felici accendono una stella. Perciò cominciando questa storia possiamo dire “C’era una volta un portalettere, col suo modo speciale di fare… il portalettere. Sì, be’… quel portalettere sono io».

Calendario delle presentazioni

Domenica 19/11 ore 16 Galleria delle Idee Falconara via N. Bixio 18, in collaborazione con l’associazione Ondaverde ODV, presentazione del libro con letture animate e laboratorio creativo proposto dai volontari Foodbusters. Sono invitati adulti e bambini dai 4 anni, presenta il giornalista Giovanni Filosa, interverrà l’autrice Simona Paolella.

Giovedì 30/11 ore 17 Biblioteca di Falconara, presentazione del libro, con letture animate e laboratorio creativo proposto dai volontari Foodbusters, sono invitati adulti e bambini dai 4 anni, presenta Diego Ciarloni presidente dell’associazione Foodbusters ODV, interverrà l’autrice Simona Paolella e l’attore Maurizio Tiberi.

Domenica 10/12 ore 17 spettacolo teatrale “Un Portalettere tutto Speciale” al teatro La Fortuna di Monte San Vito, ingresso a offerta minima consapevole di € 10 e l’incasso sarà devoluto all’associazione Foodbusters ODV, per info e prenotazioni contattare il n. 339 560 4457;

Venerdì 15/12 ore 17 Biblioteca di Agugliano, presentazione del libro, con letture animate e laboratorio creativo proposto dai volontari Foodbusters, sono invitati adulti e bambini dai 4 anni, presenta il giornalista Giovanni Filosa, interverrà l’autrice Simona Paolella e l’illustratrice del libro Martina Fratini;

Domenica 17/12 ore 17 spettacolo teatrale “Un Portalettere tutto Speciale” al teatro Valle di Chiaravalle, ingresso a offerta minima consapevole di € 10 e l’incasso sarà devoluto all’associazione Foodbusters ODV.

Domenica 7/1/24 ore 9-19 raccolta eccedenze natalizie “Dopo Natale sono tutti più buoni” da parte dei volontari Foodbusters, presso la sede della Proloco, piazza Risorgimento Chiaravalle.