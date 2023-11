Popsophia ad Ancona: anteprima a Natale, poi festival primaverile ed estivo

ANCONA – Il festival nazionale Popsophia si appresta a sbarcare ad Ancona ed è stato anche oggetto di un’interrogazione urgente, nei giorni scorsi in consiglio comunale, su iniziativa della consigliera Maria Grazia De Angelis che dopo aver saputo della presentazione a Roma di fine ottobre, ha chiesto all’assessore Anna Maria Bertini quando il festival sarà presentato anche ad Ancona. «Lo abbiamo presentato al Chiostro del Bramante, a Roma, il 27 ottobre – ha specificato l’assessore Bertini – e la scelta di farlo a Roma è nata dal fatto che per la prima volta il festival ha assunto una veste nazionale. Nella circostanza sono stati presentati i due eventi che si terranno il 16 e 17 dicembre, la prima giornata dedicata al Natale e la seconda all’anno che verrà e dunque al 2024. Sono state annunciate quelle che saranno le iniziative per il 2024, il 27 gennaio la Shoah organizzata in collaborazione con la comunità ebraica di Ancona, poi il festival primaverile che si terrà tra marzo e aprile e, infine, il festival vero e proprio che si svolgerà a giugno. La conferenza stampa di presentazione si terrà ad Ancona il 1 dicembre e nell’occasione verranno presentate le attività che saranno messe in campo».

Il festival debutterà sabato 16 dicembre con “Caro Babbo Natale“, uno spettacolo filosofico musicale che attinge all’immaginario cinematografico e musicale del Natale come mito del desiderio, della speranza attraverso le voci di chi lo ha raccontato attraverso la scrittura. Relatrici sul palco assieme a Lucrezia Ercoli, un terzetto di donne scrittrici d’eccezione: Licia Troisi, divulgatrice e scrittrice fantasy, Giulia Caminito, vincitrice del premio Campiello con “L’acqua del lago non è mai dolce” e Giulia Ciarapica, scrittrice e book blogger marchigiana. Domenica 17 dicembre toccherà al secondo “philoshow” che avrà il titolo “Caro amico ti scrivo“. Una serata dedicata all’avvenire con la musica immaginifica di Lucio Dalla e le parole della filosofa Lucrezia Ercoli e del critico musicale Carlo Massarini, l’indimenticato Mister Fantasy.