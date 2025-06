Polverigi, presentato il format «Caffè teatro»

POLVERIGI – Cabaret, storie e personaggi, con una particolare attenzione ai temi del sociale. A Polverigi torna, dopo il successo dell’edizione 2024, il format “Caffè teatro”, un festival tra sorrisi e brindisi sotto le stelle, che l’anno scorso ha registrato sold out grazie ai tanti sorrisi, alla musica e a sapori che hanno accompagnato la conduzione di Maurizio Socci e di Miss Universo Italia Glelany Cavalcante. Il format, ideato da Inteatro e dal Comune di Polverigi, propone sette serate, due in piazza e cinque nella cornice di Villa Nappi. Svelata la prima. Si parte il 26 giugno con la prima serata in piazza, sul sagrato della chiesa di Sant’Antonino Martire, a ingresso libero. Sul palco Ivan Cottini, il ballerino malato di sclerosi multipla conosciuto a livello nazionale grazie alle sue performance nelle trasmissioni “Amici di Maria de Filippi” e al Festival di Sanremo. Ad accompagnarlo il violino del maestro Marco Santini. Madrina della serata accanto a Maurizio Socci, come co-conduttrice dell’edizione 2025, sarà Rossella Fiorani, Miss Italia Coraggio 2017, modella e indossatrice che vive una menomazione alle mani che affronta dalla nascita. “Caffè teatro” ha visto negli anni passati calcare il palco polverigiano personaggi come Paolo Hendel, Bustric, I Gemelli Ruggeri. Questi solo alcuni dei talenti passati per il chiostro di Villa Nappi. Immancabile un buon calice da sorseggiare con l’aperitivo.

Gli interventi

«L’obiettivo non cambia: far passare al pubblico una serata bella, fatta di sorrisi, di storie, di eccellenze enogastronomiche. Quest’anno due importanti novità. Anzitutto il tema sociale, grazie al supporto dello sponsor Eco-Demolizioni, avremo ogni sera una testimonianza di coraggio oltre ogni disabilità – ha detto il sindaco Daniele Carnevali ieri (5 giugno) alla presentazione -. Poi gli spazi: l’anno scorso tanti cittadini erano rimasti fuori per limiti di posti. Annuncio con piacere che quest’anno abbiamo aumentato gli spazi di platea, spostando il palco in modo anche da migliorare la visibilità degli spettatori». «7 serate, 7 sold out, più di mille spettatori dal vivo, 18 ore di diretta televisiva e Facebook, 478mila persone raggiunte via social, 15 servizi televisivi dedicati, 30 artisti sul palco. La sfida dell’anno scorso è stata vinta – ha sottolineato il presidente di Inteatro Cristiano Lassandari -. Di fronte a questi numeri era doveroso ringraziare il pubblico con una seconda stagione. Inteatro conferma così il suo stile, fatto di sperimentazione, cultura e ricerca di talenti, nel solco del teatro d’avanguardia. Avremo tante sorprese ma anche numerose conferme, dal direttore musicale Paolo Principi alla collaborazione con èTV Canale 12 e Osimo web, che cureranno riprese e servizi tv e social».