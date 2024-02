Polverigi, Maria Grazia Paolinelli si candida a sindaco

Non si sa ancora se il sindaco Daniele Carnevali tenterà un altro mandato risultando di conseguenza lo sfidante di Paolinelli perché la dottoressa è la prima in paese a farsi avanti

POLVERIGI – Maria Grazia Paolinelli, medico di base in pensione dall’anno scorso, è la candidata con la lista Noi per Polverigi che tenterà di sedere sulla poltrona di sindaco alle prossime amministrative. Non si sa ancora se il sindaco Daniele Carnevali tenterà un altro mandato risultando di conseguenza lo sfidante di Paolinelli perché la dottoressa è la prima in paese a farsi avanti.

«Da tempo e da più parti mi veniva chiesto di impegnarmi in un progetto di rinnovamento per il paese – dice la candidata sindaca che ha appena ufficializzato il suo impegno -. Impegnarsi per realizzarlo significa esprimere il proprio senso civico verso la propria comunità. E’ lo spirito che lega il gruppo intorno a me, in particolare le 12 persone straordinarie che compongono la squadra, tra cui tanti giovani. Il nostro è ancora un programma aperto. Cambiando la prospettiva riusciremo a dare una nuova visione. Cercheremo di avviare una dialettica profonda in paese sui temi che contano. Il sogno è ottenere la fiducia di tanti».