Polverigi, lavori all’impianto elettrico eseguiti male: danneggiata abitazione. Denunciate 4 persone

AGUGLIANO – A conclusione delle indagini i Carabinieri della Stazione di Agugliano hanno denunciato, in stato di libertà, 3 operai e l’amministratore unico di una ditta di manutenzione di impianti elettrici. I quattro sono responsabili, a vario titolo, dell’incendio di alcuni materiali e del danneggiamento di un’abitazione privata. I fatti si sono verificati a Polverigi nel pomeriggio dello scorso 14 aprile.



LA VICENDA

Gli operai, incaricati della sostituzione dei cavi di bassa tensione di una cabina elettrica, lavoro commissionato da altra ditta appaltante, hanno eseguito i propri compiti con negligenza e imperizia così da provocare un corto circuito che, oltre ai danni in questione, ha causato pericolo per l’incolumità delle persone residenti nelle vicinanze dell’impianto.



Le ipotesi di reato contestate sono contemplate dal D.Lgs. 09.04.2008 nr. 81 “Testo unico delle Leggi sulla salute e sicurezza sul lavoro”. Informati la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona ed il Servizio Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dell’A.S.U.R. Marche.