Polverigi, auto contro scooter. Ferito gravemente un osimano

L'incidente si è verificato intorno alle 8 di questa mattina all'intersezione fra via Circonvallazione e via Matteotti. Lo scooterista, un uomo di mezza età, è stato trasportato a Torrette dall'eliambulanza

ANCONA – Attimi di paura questa mattina a Polverigi dove un uomo di mezza età è rimasto ferito nello scontro fra una auto e uno scooter. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina – 1 ottobre – in via Circonvallazione all’intersezione con via Matteotti, nelle vicinanze della scuola.

A restare ferito nello schianto è stato un uomo di mezza età residente ad Osimo che viaggiava in sella allo scooter. Secondo le prime indiscrezioni sembra che l’auto sulla quale stava viaggiando un docente, nello svoltare all’intersezione non abbia dato precedenza allo scooter travolgendolo.

L’uomo è rimasto ferito gravemente e sul posto è intervenuta l’eliambulanza alzatasi in volo da Torrette. Il ferito, che nell’impatto ha riportato un politrauma, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette. L’uomo è rimasto sempre cosciente.

Per i rilievi di rito sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale di Polverigi. Nella zona si sono registrati alcuni disagi alla viabilità per via del traffico legato all’ingresso nella scuola, ma ora la situazione è stata ripristinata.