Polverigi, a fuoco legnaia: distrutti uno scooter e una macchina

POLVERIGI – Prima il fumo e poi la palla di fuoco, visibile anche da molto lontano, quando ancora non era sorta l’alba. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 4.30 circa stamattina (26 aprile) a Polverigi, in via Ripe, per l’incendio di un annesso adibito a legnaia adiacente ad un box auto.

Nel rogo sono rimasti coinvolti anche un’autovettura ed uno scooter che erano all’interno del box, andati completamente distrutti. Nessuna persona è rimasta coinvolta fortunatamente. Le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Osimo e della centrale Ancona, con due autobotti, hanno spento il fuoco con l’ausilio di liquido schiumogeno e messo in sicurezza l’intera zona dell’intervento. L’incendio sarebbe di natura accidentale. La situazione è tornata alla normalità nelle prime ore di stamattina.