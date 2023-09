Polverigi, 82enne muore dopo essere stato investito

POLVERIGI – Dopo una notte di agonia è morto oggi (9 settembre) Guerrino Giampieri, 82enne investito ieri pomeriggio (8 settembre), attorno alle 18, lungo via San Giovanni, nei pressi del ristorante “Gigetto”. L’uomo abitava proprio lì vicino. E’ stato centrato da un’auto mentre stava attraversando la strada. E’ rimasto incosciente quando è caduto per terra. L’impatto con il suolo è stato violento, così come quello con la macchina che l’ha preso in pieno. Immediata la chiamata al 112 e l’arrivo sul posto dell’automedica seguita da un’ambulanza della Croce Gialla di Agugliano.

Le condizioni dell’anziano sono però apparse fin da subito gravissime tanto che è stato giudicato necessario richiedere l’intervento dell’eliambulanza, fatta alzare in volo dall’ospedale regionale di Torrette dalla centrale operativa. L’eliambulanza è atterrata poco distante e l’équipe medica ha proseguito le operazioni di soccorso assieme al personale sanitario già presente. Poi è stato intubato e trasferito in condizioni molto gravi al pronto soccorso dell’ospedale regionale. Alla guida della macchina ci sarebbe stato un meccanico che lavora poco lontano. La prima rianimazione appunto è avvenuta sul posto. Tantissima la paura. Per ricostruire la dinamica dell’investimento sono in corso gli accertamenti da parte dei militari dell’Arma, sul posto assieme alla Polizia dell’Unione dei Comuni intervenuta per gestire la viabilità lungo quella strada.