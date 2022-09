Polizia Locale di Falconara, notte di controlli: tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

FALCONARA – Notte di controlli per la polizia locale di Falconara quella tra ieri, venerdì 9 e oggi sabato 10 settembre: quattro le pattuglie impiegate, per un totale di sette agenti e due ufficiali impegnati lungo le principali strade cittadine.

L’operazione si è conclusa con tre patenti ritirate per guida con tasso alcolemico superiore al limite consentito, sei sanzioni per mancanza cinture sicurezza, una sanzione per un veicolo senza revisione e un conducente multato perché aveva la patente scaduta. Le pattuglie sono state infatti dedicate al monitoraggio dei mezzi in transito e a quello dei conducenti con l’utilizzo dell’etilometro e sono stati controllati 200 veicoli. In totale dunque sono state 10 le sanzioni e uno dei tre conducenti che guidava ubriaco è stato denunciato.

Con quelle di stanotte arrivano a quattro le patenti ritirate nel corso della settimana dalla polizia locale di Falconara: già mercoledì pomeriggio era stata ritirata ad una conducente in stato di ebbrezza che aveva causato un incidente andando a colpire una macchina in sosta, causando grossi danni a entrambi i veicoli ed abbattendo una cancellata ma per fortuna senza coinvolgere pedoni. «C’è piena soddisfazione per l’operato degli agenti della polizia locale – dice l’assessore alla Pl Raimondo Baia -. L’efficace opera di prevenzione e controllo sta dando eccellenti risultati. Le nuove dotazioni a supporto degli agenti consentono un ‘ottima azione di repressione a contrasto dell’abusivismo alcolico».