Politiche, Italia Sovrana e Popolare: ecco i candidati 

ANCONA – L’osimano Fabio Pasquinelli capolista al Senato per Italia Sovrana e Popolare mentre il leader nazionale del Partito Comunista Italiano, Marco Rizzo, è capolista alla Camera. Sono state depositate ieri 21 agosto alla Corte dei Conti di Ancona le liste dei candidati in corsa per le elezioni politiche del 25 settembre prossimo nella coalizione che raggruppa forze dell’antagonismo sociale e politico nazionale. Insieme a Pasquinelli per le Marche ci sono Paola Raponi (San Ginesio) in lista anche per l’Uninominale e Luciano Meconi (Porto Sant’Elpidio). Per l’Uninominale corre anche Filippo Pannelli ( San Miniato – PI).

In lizza per la Camera, oltre a Marco Rizzo ci sono Marianella Fioravanti (Civitanova Marche), Stefano Rosati (Rieti), Catia Jachetti (Ancona) in corsa anche per l’Uninominale insieme ad Alessandra Perugini (Fermo), Andrea Grilli (Chiaravalle) è a Cvejic Dalibor. «In soli 12 giorni a cavallo di Ferragosto abbiamo raccolto più di 1.500 sottoscrizioni» dichiara Fabio Pasquinelli.

Tra i temi sui quali la coalizione annuncia il suo impegno «le sanzioni di guerra e l’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime» che Italia sovrana e popolare reputa «Il colpo mortale per un indotto industriale già in crisi da tempo».e per cui ritiene «urgente invertire la rotta prima che esploda la crisi sociale» spiega Pasquinelli.

Secondo l’avvocato osimano «bisogna difendere i lavoratori del nostro territorio, sia dipendenti che autonomi, in quanto le partite Iva nelle Marche rappresentano una categoria duramente danneggiata dalle politiche dei governi sia di centrodestra che di centrosinistra, asserviti alla Ue ed alla Nato».