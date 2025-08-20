Ancona, dal vandalismo al dialogo: il candidato Battino invita a cena i suoi detrattori

Nei giorni scorsi i suoi manifesti elettorali sono stati strappati e l'assessore ha sfruttato l'episodio per organizzare un confronto

ANCONA – Quando i manifesti elettorali diventano bersaglio di vandali, un giovane candidato trasforma l’attacco in un’opportunità di dialogo. È quello che è successo a Marco Battino, assessore della giunta Silvetti che corre per le elezioni regionali delle Marche nelle liste di Forza Italia a sostegno di Acquaroli.

Una delle scorse notti molti suoi manifesti elettorali sono stati distrutti. Non quelli di altri candidati: solo i suoi. Un gesto che ha colpito nel segno, tanto da spingere il giovane politico a denunciare pubblicamente l’accaduto sui social.

«Questa notte tutti i miei manifesti sono stati strappati nel tentativo di oscurare la mia campagna per la corsa alle elezioni regionali del 28 e 29 settembre prossimo – ha scritto Battino –. L’odio e lo squadrismo non mi fermeranno. Non fermeranno i tanti giovani e adulti che con me hanno condiviso la battaglia del cambiamento generazionale delle istituzioni e investito tempo e risorse per trasmettere un messaggio di speranza».

Ma invece di limitarsi alla denuncia, Battino ha spiazzato tutti con una mossa inaspettata: ha sfidato i responsabili a un confronto faccia a faccia. «A voi autori rivolgo un invito: andiamo a cena insieme – ha proposto –. Raccontatemi perché non credete nelle istituzioni e nella democrazia, perché le sentite così tanto distanti da dover usare la violenza. Costruiamo e condividiamo insieme proposte da portare in Regione. Raccontatemi cosa non vi fa sentire a casa nel vostro territorio. Perché chi ama la propria, non distrugge la casa degli altri».

Gli autori del gesto non si sono fatti vivi, come era prevedibile. Strappare manifesti elettorali è un reato che viola la normativa sulla propaganda elettorale, e difficilmente chi compie simili gesti ha il coraggio di uscire allo scoperto. Tuttavia, qualcuno ha raccolto l’invito. Un messaggio privato ha raggiunto Battino: «Io non ho staccato i cartelloni, però mi è piaciuto questo tuo invito e mi piacerebbe confrontarmi con te e raccontarti perché io non credo nelle istituzioni».

Il candidato, che appartiene alla generazione dei social e sa come sfruttarli a proprio favore, ha colto l’occasione per rilanciare l’iniziativa. In un video pubblicato online, infatti, ha trasformato quello che poteva essere solo un episodio di cronaca nera elettorale in una sorta di esperimento di democrazia partecipativa.

«Alla mia proposta non hanno risposto gli autori del gesto ma mi ha scritto un ragazzo che mi ha detto di non credere nelle istituzioni e di aver perso la fiducia nella democrazia. Mi ha chiesto di poterne parlare, e come lui tanti altri, giovani e adulti – ha scritto Battino –. Allora ho pensato: facciamola davvero, questa cena. Incontriamoci e parliamo, cerchiamo di recuperare insieme quella fiducia. E allora per chi vuole ci vediamo venerdì alle 19 piazza del Papa al bar Mia», ha annunciato, concludendo con il suo slogan elettorale: «Restiamo giovani nelle Marche».