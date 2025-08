Ancona, ultima seduta del Consiglio regionale ma potrebbe esserci un’appendice straordinaria

ANCONA – Ultimo consiglio regionale oggi ad Ancona, il rompete le righe della legislatura ha prodotto una serie di approvazioni, a maggioranza, di leggi regionali e atti amministrativi. Ma potrebbe esserci un’appendice, con una seduta straordinaria di questa consiliatura dovuta al ‘caso Putzu’.

Il consigliere regionale di FdI fu condannato in via definitiva nel 2018 per falso ideologico. Caso portato in auge dal primo dei non eletti nel 2020, Saturnino Di Ruscio, che ha indirizzato una lettera al presidente dell’Assise regionale, Dino Latini. Putzu si è difeso sostenendo di aver «operato in conformità della legge. La pronuncia di condanna che mi riguarda prevede – ha spiegato – la non menzione nel casellario giudiziale che si presenta nullo. Per tale ragione mi sono considerato e mi considero validamente eletto, nonché quindi convalidato, consigliere regionale nelle Marche».

La controversia, ha riferito Putzu, riguardava la presentazione di firme a sostegno di apposite liste elettorali per le Politiche del 2013, «addirittura concorrenti al mio partito. La mia posizione, – ha ricordato – era stata solo di autenticatore delle sottoscrizioni».

Prima che iniziasse la seduta, il presidente Latini ha letto una comunicazione. «L’ufficio di presidenza – ha annunciato oggi ad inizio seduta il presidente dell’Assemblea legislativa regionale – ha deciso a maggioranza di avviare la procedura richiedendo tutta la documentazione necessaria e nel rispetto delle norme regolamentari vigenti in materia. Ieri l’ufficio di presidenza del Consiglio regionale si è riunito per valutare e decidere il ricorso per l’incandidabilità di un consigliere regionale. Una volta avviata la procedura si procederà all’istruzione della pratica e all’assunzione dell’eventuale atto da proporre al consiglio regionale».

A queste parole, ha replicato la capogruppo del Pd, Anna Casini. «Siamo garantisti sia per il ricorrente che per il consigliere e aspettiamo che l’Ufficio di presidenza ci dia delle risposte. Si sono presi dei tempi giusti, nel senso che sono coerenti con l’inchiesta con l’istruttoria che devono fare. Dicono che ci daranno una comunicazione entro la fine del mese: sarà tutto più complicato, considerate le vacanze estive, ma noi ci aspettiamo risposte che ci rassicurino. La dichiarazione di non sussistenza dei requisiti non spetta a noi. Noi faremo delle valutazioni nel caso solo politiche», ha concluso, paventando quindi la possibilità che possa essere convocato una seduta del consiglio regionale in seduta straordinaria.