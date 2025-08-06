Ancona, la sfida elettorale di Noi Moderati: «Il coraggio della responsabilità»

ANCONA – Nel suggestivo scenario del Seeport Hotel di Ancona, affacciato sul porto dorico, Noi Moderati ha alzato il sipario sulla propria campagna elettorale per le prossime elezioni regionali. Un evento che ha visto protagonista il leader nazionale Maurizio Lupi, arrivato nel capoluogo dorico per sostenere la ricandidatura del presidente uscente Francesco Acquaroli.

«Una bella sfida, le elezioni nelle Marche assumono un notevole rilievo per il centrodestra – così ha inquadrato le prossime Regionali Lupi –. Qui governiamo, lo abbiamo fatto bene per cinque anni, conquistando una regione e i risultati sono sotto gli occhi di tutti».

Il leader di Noi Moderati non ha nascosto l’ambizione del partito, svelando lo slogan che accompagnerà la campagna elettorale: «Ne abbiamo scelto uno molto semplice: “Il coraggio della responsabilità“. Perché in questi momenti, in una campagna elettorale brutta, e lo dimostra il centrosinistra, ci vogliono coraggio e responsabilità nel dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini». Poi le stoccate al centrosinistra di Lupi sulla Zes: «Il paradosso è che se il Governo fa una cosa importante per tutte le Marche, come per l’Umbria, che vale per la destra come per la sinistra come per chi non va a votare, e cioè la Zes, le critiche non sono nel merito ma si dice “lo potevano fare prima” oppure “dopo”».

Francesco Acquaroli, visibilmente stimolato dall’atmosfera della sala gremita di candidati e sostenitori, ha snocciolato con orgoglio i risultati del suo mandato: «Sono orgogliosissimo di quello che abbiamo fatto, di come ci presentiamo a questa sfida e del clima che stiamo creando».

Il presidente uscente ha raccontato i momenti salienti di questi cinque anni: «Abbiamo fatto scelte coraggiose su tutte le riforme messe in campo. Dalla riforma della sanità alla legge del governo del territorio che mancava nella nostra regione da trent’anni». Con una nota di soddisfazione nella voce, Acquaroli ha ricordato che «Il Piano infrastrutture è stato approvato ieri mattina, per la prima volta insieme ai buoni intendimenti cala 6 miliardi di investimenti».

Ma è sul fronte della sanità che il presidente ha sferrato gli attacchi più diretti ai predecessori: «Se parliamo dell’ospedale Inrca, parliamo di un ospedale che era stato cantierato nel 2010 ed era rimasto per dieci anni sotto il livello delle fondamenta. Oggi ridicolizzano l’inaugurazione della facciata, ma non è un’inaugurazione, è la scopertura della facciata e credo sia un risultato che vale 90 milioni di euro, perché quell’opera ferma per dieci anni era stata valutata 80 milioni di euro e oggi la paghiamo 170 milioni per l’incapacità di qualcuno di sbloccare l’opera».

Poi c’è stata anche la stoccata sull’Ultimo Miglio: «Il centrosinistra ne rivendica la paternità, mancavano 50 milioni, ce li ha messi il Governo Meloni dopo poche settimane dal suo insediamento. Un’opera che costava 100 milioni e che ha avuto bisogno di un finanziamento aggiuntivo di 50 milioni e che era bloccata da trent’anni: il centrosinistra non dovrebbe rivendicarne la paternità, visto che ha avuto trent’anni per farla».

Con una punta di sarcasmo, Acquaroli ha aggiunto: «E hanno il coraggio di dire, dopo trent’anni, che anche loro hanno una parte di merito». Acquaroli s’è quindi soffermato sul tema della carenza dei medici di base, sempre con gli affondi tipici della campagna elettorale, ma snocciolando numeri: «Quando sono stato proclamato presidente, i medici di medicina generale convenzionati erano 1170 oggi sono 940. Perché? Perché molti sono andati in pensione, c’era il tema del turnover. Noi sapevamo nel 2020 che sarebbero in pensione 150 medici di medicina generale, in quale anno andava programmata la sostituzione? Bisognava bussare alla porta del ministro della sanità del 2015 e degli anni seguenti. Non mi possono accusare di una mancata programmazione che andava fatta dieci anni prima».

E poi i grandi cantieri che riguardano strutture ospedaliere in giro per tutte le Marche, dall’ospedale di Amandola a quello di Fermo, da quello di Pesaro – «la più grande infrastruttura mai realizzata dalla Regione» – a quello di Macerata, passando per San Benedetto e per il Salesi: Acquaroli ha dipinto un quadro di una regione in movimento, con grandi investimenti che riguardano i lavori pubblici, «solo nel comprensorio del Misa e del Nevola oltre 100 milioni di euro di interventi per la messa in sicurezza e per la mitigazione del rischio idrogeologico».

E non è mancato il riferimento alla ricostruzione post-sisma: «L’anno scorso per la ricostruzione privata sono stati liquidati oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro, un’accelerazione che si attendeva da anni».

Presenti all’evento il capolista di Ancona Luca Natalucci, il consigliere regionale Marco Marinangeli, il coordinatore regionale di Noi Moderati Tablino Campanelli e tutti i responsabili provinciali del partito, in una mattinata che ha coniugato bilanci e affondi in un clima da piena campagna elettorale.