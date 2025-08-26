Regionali Marche, Giovanna Trillini si candida con la lista civica “I Marchigiani per Acquaroli”

Giovanna Trillini, una delle più grandi fiorettiste della storia italiana, si candida alle prossime elezioni regionali con la lista civica “I Marchigiani per Acquaroli” nel collegio di Ancona.

Cresciuta al Club Scherma Jesi con il maestro Ezio Triccoli, a soli 16 anni vinse il titolo italiano assoluto, avviando una carriera straordinaria. Alle Olimpiadi ha conquistato quattro ori, un argento e tre bronzi, diventando la prima schermitrice a medaglia in cinque edizioni consecutive, da Barcellona 1992 a Pechino 2008. A questi successi si aggiungono nove titoli mondiali e quattro Coppe del Mondo.

Nel 2008 riceve l’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Tra le sue esperienze ci sono il ruolo di consigliere federale e membro in giunta Coni, competenze che uniscono sport e politica e che ora mette a disposizione della comunità.

«La candidatura nasce in continuità con il percorso avviato dall’amministrazione regionale, con l’intento di arricchirlo con innovazione, metodo e visione, valorizzando la persona e i valori che da sempre la contraddistinguono. Profondamente legata alla Vallesina e alle Marche, da cui non si è mai allontanata, intende rappresentare i cittadini con orgoglio e portare in Regione la voce di chi chiede serietà, concretezza e risultati. Con la forza dello sport e l’amore per la sua terra, Giovanna Trillini è pronta a rappresentare le Marche», spiega la lista civica “I Marchigiani per Acquaroli”.