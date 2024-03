Ancona, i primi nove mesi di governo: il punto secondo la giunta Silvetti

ANCONA – Non ci hanno pensato molto, il sindaco Daniele Silvetti e la sua giunta, per rispedire nel loro stile al mittente le provocazioni arrivate dalla conferenza stampa di stamattina in cui l’opposizione ha duramente criticato l’operato della giunta nei suoi primi nove mesi di lavoro, critiche all’operato quanto agli operatori, nello specifico a diversi assessori, come riportato da CentroPagina. Lo spunto è stato preso da una riunione di giunta straordinaria, riunione iniziata con un’analisi del bilancio della scorsa sindacatura, passando dalla dettagliata disamina dei capitoli di cultura e turismo, due delle priorità tracciate dal sindaco Silvetti. La risposta all’opposizione parte dunque dall’analisi fatta nei giorni scorsi del bilancio della scorsa sindacatura, ma senza cercare la polemica: «Appare evidente la frammentazione del reperimento di risorse nel settore cultura con una assegnazione delle stesse a dir poco singolare e in assenza totale del rispetto di equità. Il settore turismo è stato invece caratterizzato da una quantità di risorse del tutto esigue». Ma anche considerazioni riguardo alla contrazione dei mutui che «hanno letteralmente ingessato il bilancio, limitando ogni margine di manovra vincolando e ipotecando l’attività amministrativa dei prossimi anni».

Per passare poi ai risultati: «In nove mesi l’amministrazione comunale è riuscita a diffondere un nuovo senso di appartenenza nella città, riconsegnandole la vitalità perduta – si legge nella nota del governo cittadino –. Questo è stato possibile grazie ai grandi eventi verso i quali sono stati dirottate le ultime disponibilità e all’assegnazione ad Ancona del G7 Salute, un evento internazionale che permetterà al capoluogo non solo di essere riconosciuto e riconoscibile ma anche di effettuare delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione nelle zone limitrofe alla Mole Vanvitelliana grazie anche al rapporto sinergico con l’Autorità portuale». Per proseguire poi con il settore cultura: «L’obiettivo è quello della rigenerazione delle stagioni precedentemente offerte. Partendo proprio dalla manifestazione di interesse che assicura uguale accesso al finanziamento al panorama associativo. E’ stato necessario, e lo sarà ancora nei prossimi mesi, mettere ordine alle assegnazioni. Il libero arbitrio praticato fino ad oggi ci ha fatto trovare contenitori inutilizzabili per mancanza di autorizzazioni e per lavori non praticati a regola d’arte che ne hanno compromesso anche il parziale uso».

Quanto ai lavori pubblici, come spiega la giunta, «la presa in carico delle richieste di intervento così come la piattaforma dei lavori sarà catalogata da un “gestionale” che permetterà di intervenire non a “macchia di leopardo” o nei periodi “pre-elettorali” ma con organicità e periodicità». Sul decoro «la pulizia straordinaria di corso Garibaldi e altre piccole opere manutentive dimostrano che in precedenza c’è stata scarsa attenzione per la città e per i suoi cittadini. Mettendo a frutto la collaborazione con l’azienda comunale Anconambiente è stato possibile e lo sarà anche nei prossimi mesi con la revisione del contratto di servizio, di intervenire laddove incuria e degrado si sono più insinuati». Per concludere una nota sulla squadra di governo: «Coesa, unita, pronta al confronto e con l’intenzione di non mostrare al cittadino ciò che non è. La franchezza è la caratteristica chiave. La creazione di una macro struttura con figure apicali nel corpo dirigenti (molti dei quali rinnovati) è il segnale chiaro della fiducia in loro riposta e anche nell’operato svolto e in quello che avrebbero voluto sviluppare».