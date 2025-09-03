Lega Salvini, ecco i candidati dell’Anconetano «per rimandare Ricci nell’Europa che fa disastri»

ANCONA – La Lega Salvini Marche ha presentato oggi pomeriggio (3 settembre) all’Ascensore del Passetto i propri candidati per le elezioni regionali nella provincia di Ancona, durante un evento che ha visto la partecipazione degli onorevoli Giorgia Latini e Claudio Durigon, quest’ultimo vicesegretario nazionale del partito. La squadra anconetana del Carroccio schiera nove nomi: Alessandra Amadio (direttore Poste Italiane, di Castelbellino), Antonella Andreoli (assessore comunale di Ancona), Gianfranco Boccoli (dirigente medico Inrca, di Ancona), Pietro Bologna (direttore sanitario del centro Fausto Coppi di Jesi), Elena Campagnolo (assessore di Senigallia), Simona Lupini (consigliere regionale uscente, di Fabriano), Paolo Notari (giornalista e conduttore radiotelevisivo di Fabriano), Luca Paolorossi (sindaco di Filottrano) e Luca Santarelli (consigliere regionale uscente, di Senigallia). L’occasione ha permesso di dare spazio specifico ai candidati della provincia dopo la visita dei giorni scorsi da parte del vicepremier. «Lunedì c’è stato Matteo Salvini e abbiamo presentato tutti i nostri candidati – ha spiegato Giorgia Latini – e stavolta, visto che la lista di Ancona non aveva avuto un momento riservato ai propri candidati, abbiamo colto l’occasione per farlo insieme a Durigon. Ci sono persone di grande spessore e nessun riempilista. Molti hanno avuto ruoli dirigenziali con la Lega e anche esperienze amministrative, ma ci sono anche persone che non sono mai entrate in politica prima di ora».

Il vicesegretario nazionale Claudio Durigon ha toccato diversi temi, dalla coesione interna del partito alle proposte programmatiche. Rispondendo alle defezioni che hanno colpito il gruppo regionale leghista, ha sottolineato: «Si rimane in un partito perché ci si crede, ci sono degli ideali, c’è la visione di costruire. La Lega rappresenta un movimento che vuole continuare sempre e comunque con chi ci ha messo la faccia, alle elezioni». Sul fronte delle proposte economiche, Durigon ha delineato le priorità del partito: «Anche oggi nella riunione di governo della Lega è apparsa sempre di più la volontà di dare un impulso maggiore anche alle iniziative di governo. Parlo della Flat Tax che si può aumentare (al 15%, ndr) e che si può inserire nel contesto lavorativo subordinato. Parlo della rottamazione, perché sappiamo quanti italiano sono in difficoltà per questa cosa. Noi non vogliamo una sanatoria, vogliamo far sì che gli italiani possano pagare in 120 rate, cioè in dieci anni». La filosofia territorialista della Lega è stata ribadita dal vicesegretario: «Far parte della Lega significa pensare prima di tutto al territorio, a quello che serve ai cittadini. Qui ho visto persone che ci mettono anima e cuore e questo ci permetterà di fare un grande risultato».

Durigon ha poi espresso piena fiducia nella riconferma del governatore uscente: «Ricci non sarà mai governatore di questa Regione, perché Acquaroli ha fatto un grande lavoro e vogliamo continuare quel lavoro, dare risposte, proseguire la filiera tra Governo e Regione». Su scala europea, il vicesegretario ha criticato le politiche militari continentali: «È un’Europa che fa riunioni per capire se andare in guerra o no. Noi vogliamo cambiare il nostro sistema, trovando una pace che dia serenità e investendo soldi non negli armamenti, ma nelle nostre attività cittadine. Abbiamo bisogno di soldati, ma in Italia, sui treni, perché sappiamo quello che sta succedendo». L’intervento si è chiuso con un attacco diretto all’opposizione: «Rimandiamo in Europa Ricci con la sua maggioranza che sta facendo disastri e torniamo a governare questa Regione sempre più forti».