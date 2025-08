Ancona, l’Udc con le civiche al fianco di Acquaroli: «Coalizione forte e compatta»

ANCONA – L’Unione di Centro scende in pista nella campagna elettorale per le prossime Regionali a sostegno del presidente uscente Acquaroli e cala i suoi assi, presentando le liste dei suoi candidati alla presenza di Antonio Saccone, ex senatore e presidente di Cinecittà, e del senatore Antonio De Poli, da poche settimane segretario nazionale dell’UdC.

Atteso alla presentazione delle liste il presidente Francesco Acquaroli che commenta così l’alleanza con l’Unione di Centro: «L’UdC è un nostro alleato storico, già nella scorsa tornata elettorale era al nostro fianco, c’è una grande sintonia e soprattutto una voglia di continuare a cambiare la nostra regione, per uscire dalla transizione economica e per tornare a essere una grande regione che produce servizi, prodotto interno lordo e capace di attrarre capitali. È una coalizione molto forte, unita e compatta, intorno agli interessi dei marchigiani. Lo abbiamo dimostrato in questi anni e lo respiriamo forte anche in questi giorni».

Sulla campagna elettorale prosegue: «È un po’ particolare, ho sempre cercato di non entrare nelle polemiche che non ci riguardano, non riusciamo a parlare come vorrei dei progetti, dei programmi e delle cose fatte. Si parla solo ed esclusivamente di questioni che credo interessino relativamente i marchigiani. Se ci sono certe questioni, queste vanno poste alle autorità competenti. La mia volontà è quella di raccontare ai marchigiani le cose fatte in questi cinque anni, e capire quello che è il loro pensiero, i loro desideri, e proiettarci nei prossimi cinque anni verso quelle che saranno le risposte da continuare a dare. Invece non vedo in questa campagna elettorale che si parla di Marche e marchigiani e questo mi dispiace».

L’intervento di Latini

Quindi è il turno di Antonio Saccone che ricorda che «cinque anni fa fummo i primi a scegliere Francesco Acquaroli presidente. Dopo cinque anni non solo non siamo pentiti, ma siamo profondamente orgogliosi del lavoro svolto. Francesco s’è dimostrata la persona che immaginavamo, persona seria, competente, che non ama la demagogia, i tweet, e piuttosto che una trasmissione televisiva preferisce stare in mezzo alla gente. L’UdC è stata al suo fianco in modo leale e sarà determinante per la sua riconferma».

Poi tocca al segretario Antonio De Poli: «Il nostro è un appoggio più che convinto a Francesco Acquaroli e al centrodestra e, chiaramente, alla nostra lista dell’UdC che si apre anche al mondo delle civiche. Questo permetterà l’apporto di tutta quell’area di centro e centrodestra che nelle Marche in modo particolare già l’altra volta è stata fondamentale per far vincere Acquaroli e lo sarà anche stavolta. Portando avanti i nostri valori e i nostri principi che appartengono a questa terra e a questa gente, alla piccola impresa, all’artigianato, al commercio, all’agricoltura e all’industria delle Marche assieme al grande mondo della solidarietà e dell’attenzione verso le figure più fragili, il nostro obiettivo resta quello di mettere sempre al centro la persona, che significa cominciare da quelle che sono le nostre fragilità, dalla risorsa della famiglia, passando per le politiche che vanno in direzione dei nostri giovani che devono restare nei nostri territori anche dopo aver studiato. E poi la sanità, ecco le nostre priorità insieme al turismo in cui già in questi anni, con la collaborazione tra Governo centrale e amministrazione Acquaroli, sono stati fatti passi da gigante».

Il presidente dell’assemblea legislativa delle Marche, Dino Latini, chiude il cerchio: «Vogliamo continuare sul solco di quanto fatto finora, molte delle iniziative messe in campo fino a oggi sono divenute leggi. Vogliamo continuare ad affrontare i problemi della nostra regione cercando di superarli. Siamo stati il gruppo che ha presentato più proposte di legge, molte delle quali sono state approvate in aula. Vogliamo continuare a lavorare con impegno costante a favore della comunità. Le liste civiche sono davanti a un passaggio importante, dato che dopo 34 anni vedono il loro simbolo insieme a quello dell’UdC alle prossime Regionali. Un passaggio storico: significa che ciò che abbiamo seminato in tanti anni ha mantenuto una crescita costante e ora siamo nella situazione di poter dire che ci siamo, a livello di impegno in favore della nostra comunità regionale».