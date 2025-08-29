Regionali Marche: sei candidati alla Presidenza e 18 liste in campo

Depositati i primi simboli e candidati alla Presidenza: sei nomi in corsa e 18 liste a sostegno pronte per le Regionali del 28 e 29 settembre

ANCONA – Nonostante ci sia tempo fino a domani alle 12, le forze politiche si sono precipitate già oggi, primo giorno utile, per presentare i candidati alla carica di Presidente della Regione Marche, e le liste a sostegno. Se non saranno riscontrate anomalie, soprattutto per quel che riguarda i movimenti e partiti che erano obbligati a raccogliere le firme, i numeri diventeranno ufficiali e definitivi in vista delle elezioni regionali del 28 e 29 settembre prossimi. Sono sei i candidati alla carica di Governatore: Francesco Acquaroli, per l’Alleanza per il cambiamento, Matteo Ricci, per Democrazia Sovrana Popolare, Claudio Bolletta, per il Partito comunista italiano, Lidia Mangani, Francesco Gerardi per Forza del Popolo e Beatrice Marinelli per Evoluzione della Rivoluzione. Sostenuti complessivamente da 18 liste. Quando manca un mese all’apertura dei seggi e, quindi, dal conoscere il Presidente della Regione Marche per i prossimi 5 anni, sono partiti anche i confronti tra i sei candidati e si susseguono le presentazioni dei componenti delle liste.

I numeri

Francesco Acquaroli, per l’Alleanza per il cambiamento, sarà sostenuto da sette liste: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Udc, Civici Marche e i Marchigiani per Acquaroli.

Matteo Ricci, per Democrazia Sovrana Popolare, sarà sostenuto da sette liste: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Lista civica Matteo Ricci Presidente, Pace Salute Lavoro, Progetto civico avanti con Ricci e Progetto Marche vive.

Una lista a testa per gli altri quattro candidati: Claudio Bolletta sostenuto dalla lista del Partito comunista italiano; Lidia Mangani sostenuta dalla lista del Partico comunista italiano; Francesco Gerardi sostenuto dalla lista di Forza del Popolo e Beatrice Marinelli sostenuto dalla lista Evoluzione della Rivoluzione.