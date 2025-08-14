Elezioni regionali Marche, Ricci sui social con “#diversimauguali”

“#diversimauguali”. È questo il nuovo format social lanciato da Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, sui suoi canali social, che vedrà partecipare cittadine e cittadini delle province marchigiane in un ‘confronto’ tra dialetti, per raccontare le pluralità delle Marche, rendendole un’unicità regionale.
«Un format simpatico che manda un messaggio chiaro, quello di voler unire una regione plurale. – dichiara Ricci – Si gioca sulle parlate con l’obiettivo di voler valorizzare un progetto regionale vero per le Marche, che sono una regione ricca di pluralità. – aggiunge – Non dobbiamo essere una regione di campanili, ma una regione con una sua identità regionale, senza perdere la peculiarità del nostro pluralismo».
Il primo video è già online sui canali social di Matteo Ricci.