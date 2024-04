Elezioni comunali a Osimo, i tre candidati a sindaco alle prese con i programmi elettorali

OSIMO – “Curata, pulita, vivibile: Osimo, ti voglio così” è stato il titolo della conferenza indetta stamattina (10 aprile) a Osimo, nella sede di piazza del Teatro, dalla candidata a sindaco del centrosinistra Michela Glorio alla presenza di Francesco Leporoni della cooperativa Promoter.

«In queste due legislature – ha detto Glorio, attuale assessore all’Ambiente – abbiamo già delineato un percorso di sostenibilità, su cui investiremo con ancora più vigore nei prossimi anni, nel segno della socialità, dell’equità, della giustizia, del consumo responsabile delle risorse e della biodiversità. Nel nostro piccolo, abbiamo installato pannelli fotovoltaici su scuole e palestre, abbattuto il costo delle bollette del 50 per cento pari a 60mila euro all’anno, investito 15 milioni di euro in 10 anni per il collettamento fognario e procederemo al rinnovamento a led dell’illuminazione pubblica partendo dal dato che abbiamo già sostituito cinquemila e 800 punti luce sui circa ottomila in totale. Sono stati inoltre piantati oltre tremila e 500 alberi, soprattutto a Osimo Stazione e abbiamo investito nel collettamento fognario per ridurre la dispersione idrica. Continueremo a puntare sulle piste ciclopedonali, dopo aver realizzato oltre 3,5 chilometri di tracciati, al fine di promuovere la mobilità lenta e ridurre l’uso dell’automobile. Vorremmo poi prevedere contributi specifici per favorire la sostituzione degli impianti non efficienti delle abitazioni private, iniziando a progettare le comunità energetiche. Ci sono incentivi e agevolazioni per ridurre la povertà energetica che possiamo intercettare e mettere a disposizione di chi ne ha più bisogno. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie di strade e marciapiedi sono indubbiamente fra i problemi più sentiti dai cittadini. Tante persone mi hanno segnalato tali criticità, oltre all’eccessivo traffico nelle ore di punta che incide sulla sicurezza di pedoni e ciclisti. Il mio obiettivo sarà quello di coinvolgere direttamente i consigli di quartiere ed elaborare ogni anno, assieme, un “Piano asfalti” e un “Piano marciapiedi” stabilendo priorità e tempistiche. Studieremo inoltre soluzioni mirate per fluidificare la viabilità, sempre accogliendo suggerimenti e proposte dai cittadini».

Il candidato sindaco Sandro Antonelli

Achille Ginnetti non sarà più il candidato a sindaco di Progetto Osimo Futura, il movimento che ha creato per la sua corsa alle comunali del 2019. È entrato infatti nella coalizione di Sandro Antonelli, fuoriuscito dalle civiche latiniane e sostenuto da quattro liste: Osimo al Centro e Rinasci Osimo (con neofiti ed ex civici usciti come lui), Progetto Osimo Futura di Ginnetti appunto e Osimo Libera, che è la lista creata dai circoli locali di Forza Italia e Lega. Il tricolore e il blu nel simbolo, a richiamare proprio un’area elettorale di destra.

Ad Osimo quindi FI e Lega non useranno i propri simboli, con Fratelli d’Italia che appoggerà Francesco Pirani, candidato anche delle Liste civiche.

L’ufficializzazione dell’alleanza Ginnetti-Antonelli è avvenuta la sera dell’8 aprile con più di 150 persone presenti alla riunione sul tema dello sport tenutasi nella sede degli alleati di Progetto Osimo in via Molino Basso con le associazioni sportive e le istituzioni dello sport osimano. «Grazie agli interventi introduttivi dei nostri candidati Jacopo Cermaria, Massimo Cingolani, Emanuele Barontini e all’esposizione di Daniele Marchetti – preparatore atletico ed imprenditore – siamo riusciti a presentare in modo compiuto la nostra idea di sport per Osimo – ha detto Antonelli -, un tema tanto fondamentale quanto complesso, che non può essere ridotto a semplice delega al Sindaco come attualmente succede con questa amministrazione. Tanti gli spunti programmatici scaturiti, tra cui ricreare “La consulta dello sport”, l’organo di riferimento amministrativo per lo sport cittadino, programmare interventi sulle infrastrutture attuali e costituire “L’Agorà dello sport” in modo da ottimizzare e geolocalizzare le aree sportive osimane, organizzare attività di promozione e di comunicazione per promuovere tutte le associazioni ed attività di settore e realizzare “Lo sport plan 2024-2029” per avere un piano condiviso di gestione, controllo ed intervento sulle infrastrutture per tutti i cinque anni di mandato. Queste idee si innestano in un concetto fondamentale in cui crediamo fermamente: lo sport è salute. Per i ragazzi, per le loro famiglie e per la società tutta. Il prossimo appuntamento in sede tratterà i delicati quanto centrali temi dell’ambiente e della sostenibilità».

Il candidato sindaco Francesco Pirani

Pirani resta quindi il terzo candidato. Molteplici gli incontri svolti e gli impegni presi, tra tutti il discorso su parcheggi e viabilità, come confermano dal coordinamento: «Per noi è fondamentale non solo aumentare i parcheggi ma anche incentivare la residenza e la vita nel centro storico non solo durante le festività ma anche per favorire gli scambi commerciali e la presenza di attività produttive. E’ importante stabilire un buon rapporto con i residenti garantendo loro accesso ai parcheggi e riducendo i problemi legati al rumore. Il programma delle Civiche che prevedeva la realizzazione di due parcheggi per i residenti, uno in piazza Gramsci e l’altro in via Pompeiana, è prioritario e deve essere affrontato e reso fattibile. Poi sarà necessario modificare l’intero sistema di trasporti urbani per rispondere alle esigenze dei residenti, dei visitatori e degli studenti».