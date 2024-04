Elezioni comunali a Filottrano, Lega a sostegno di Lauretta Giulioni che chiarisce la sua posizione

FILOTTRANO – Ha voluto chiarire la sua posizione nel tentare il terzo mandato la sindaco di Filottrano Lauretta Giulioni. Con una lunga nota ha fatto sapere: «Nell’accettare la mia candidatura a rappresentare i Filottranesi moderati e di centro-destra, mi sembra doveroso un chiarimento: personalmente sono cattolica e di idee politiche moderate e di vocazione centro-destra. Tuttavia, in questi 10 anni, di governo ho sempre curato a tener da parte le mie convinzioni politiche, e a che le tessere di partito dei componenti la mia Giunta restassero fuori dalla sala consiliare: era questo il patto di Lista e il patto stretto con chi ci aveva votato. In particolare, finché sono stata Sindaco, non ho mai permesso che si dicesse che Filottrano fosse governata dalla sinistra e, men che meno, dal PD. I componenti la mia Giunta che hanno la tessera di questo partito e che cercavano di far passare dalla finestra ciò che non riuscivano a far passare dalla porta, hanno sempre mal digerito la mia determinazione. Infatti costoro, che non hanno voluto condividere con me il successo di aver portato Filottrano a sedere ai banchi del Consiglio Provinciale, hanno ora preso le distanze da quella Lista Civica ove pure furono essi votati».

E ancora: «Oggi che Filottrano è chiamata a decidere se vuol essere governata dalla sinistra, oppure se vuol essere governata dai moderati e dal centro-destra, io mi trovo nella mia naturale collocazione. È comprensibile che chi detiene la guida storica del centro-destra filottranese abbia ancora mal digerito la mia vittoria di 10 anni fa e la mia riconferma di 5 anni fa. Ma sull’esito di 10 anni fa io non ho alcuna responsabilità, mentre la conferma di 5 anni fa, peraltro conquistata con molti voti dal centro-destra, dimostra solo che i cittadini avevano apprezzato l’impronta – tutta centrata sul “fare” – che ho dato alla mia amministrazione. Fino a poche settimane fa non c’era l’opportunità dl un terzo mandato. In assenza del quale la persona più idonea a raccogliere il mio testimone sarebbe stato l’assessore Doriano Carnevali che, sotto la mia guida, ha ben lavorato. La legge sul terzo mandato, tuttavia, ha richiamato al dovere quei sindaci che, in 10 anni di amministrazione del proprio Comune, hanno acquisito quell’esperienza amministrativa e quelle competenze giuridiche che sono oggi sempre più necessarie per svolgere un compito sempre più complesso. Accettare la proposta per il terzo mandato, quindi, è per me, innanzitutto, un dovere istituzionale, oltre che per rispondere a chi mi chiede di continuare l’operato di questi 10 anni».

La posizione della Lega

«Alle prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno la Lega sosterrà la candidatura di Lauretta Giulioni, sindaco uscente, con la quale dopo un lungo e articolato confronto è nata una convergenza programmatica per il futuro del Comune di Filottrano». Con una nota i vertici della Lega chiariscono la posizione del partito.

Il segretario regionale Giorgia Latini, il segretario provinciale Elena Campagnolo e il segretario comunale Luca Natalucci hanno annunciato il sostegno del partito alla candidatura per il terzo mandato di Lauretta Giulioni. «In una realtà amministrativa come quella di Filottrano la buona politica ha il dovere di mettere al centro i contenuti amministrativi, orientando l’attenzione al futuro e non al passato – spiegano Latini, Campagnolo e Natalucci -. In queste settimane, a seguito di un lungo, corposo e articolato confronto con il sindaco Giulioni abbiamo riscontrato analogie sostanziali e smussato molte diversità rispetto al passato. Il sindaco ha riconosciuto l’importanza della filiera di governo Lega che in questi anni è stata capace di costruire un rapporto produttivo con i comuni del territorio. L’appoggio del nostro partito, come del centrodestra, è frutto della volontà di costruire un percorso nuovo che rafforzi le scelte positive fatte nel passato guardando oltre per dare nuovo impulso all’amministrazione al di là delle appartenenze con un solo obiettivo: la crescita di Filottrano».

La candidata Lorenzini

È stato poi un lungo pomeriggio quello di domenica nel quale Silvia Lorenzini, candidata a sindaco a Filottrano, ha inaugurato la sua sede elettorale affacciata su piazza Mazzini. Ad introdurre la Lorenzini il discorso di Federico Pazzaglia, segretario dei Giovani Democratici della Provincia di Ancona, che ha raccontato il percorso che ha portato alla nascita di questa candidatura, nata dopo vari incontri tematici promossi per mesi dai Giovani Democratici di Filottrano.

Nel suo discorso Lorenzini ha annunciato che le prossime settimane ci saranno diversi incontri per la campagna di ascolto dei cittadini e ha anche svelato il nome della sua lista, “Filottrano in Comune”, a sottolineare il gioco di squadra ma anche l’obiettivo chiaro della campagna elettorale, governare la città. «Importante l’ascolto, il fare squadra e lavorare assieme al territorio – ha detto Lorenzini, delineando la sua visione per Filottrano -. Una città sostenibile che investe nel verde, nella cultura, nella propria storia e tenderà a diversificare la propria economia, puntando anche sul turismo, grande volano economico. Una città che progetta a partire dalle proprie associazioni culturali, sportive e di volontariato, dai cittadini, che si pone e si confronta affinché il coinvolgimento parta dal tessuto sociale».