Elezioni amministrative a Polverigi, Daniele Carnevali tenta il terzo mandato

POLVERIGI – L’8 e 9 giugno i cittadini di Polverigi sceglieranno chi avrà il compito di amministrare il paese nei prossimi cinque anni. Ormai è ufficiale, il sindaco Daniele Carnevali tenterà il terzo mandato da primo cittadino della sua Polverigi.

«Dal 2019 l’Amministrazione comunale guidata dal nostro sindaco ha fatto tanto e tanto vorremmo ancora fare per il nostro paese – dice la sua lista civica “Polverigi domani” -. Questi ultimi sono stati cinque anni di impegni a favore della nostra Polverigi, cinque anni di attività su tanti ambiti della vita quotidiana del nostro paese. Tra tutti l’ampliamento delle scuole medie, la riqualificazione di Villa Nappi e a breve termineranno i lavori per i nuovi ambulatori. Chiudiamo questo mandato con un risultato straordinario: siamo stati riconosciuti come Punto della Salute dalla Regione Marche, potenziando così il nostro distretto sanitario».

«Con una squadra rinnovata siamo di nuovo a chiedere la fiducia dei nostri cittadini», dice Carnevali.

I tempi stringono e ormai è sicuro che la corsa alla poltrona sarà a due: dall’altra parte si era già presentata infatti Maria Grazia Paolinelli, medico di base in pensione dall’anno scorso, con la lista civica “Noi per Polverigi”.