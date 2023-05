Elena Bonetti ad Ancona: «Ida Simonella è la scelta per il bene comune»

ANCONA – Elena Bonetti ieri ad Ancona a sostegno della campagna elettorale di Ida Simonella, candidata sindaca per la coalizione di centrosinistra. La parlamentare deputata del gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe, già ministro per le pari opportunità e la famiglia nel Governo Draghi, ha partecipato ieri alla sala boxe della Mole Vanvitelliana, insieme a Ida Simonella e alla coordinatrice regionale di Italia Viva, Fabiola Caprari, all’iniziativa promossa dalla lista Riformisti, composta da Italia Viva, azione e Socialisti Italiani, sul tema «Famiglia, fragilità e inclusione sociale: esperienze a confronto», tanta partecipazione per ascoltare il dibattito sui temi urgenti della famiglia, delle disabilità e dell’inclusione sociale. All’incontro sono intervenuti anche diversi operatori del settore: Bernardo Becci, esperto di diritto di famiglia e dei minori, il sindaco di Morro d’Alba, Enrico Ciarimboli, che ha portato la voce degli amministratori locali, e Stefano Occhialini, scrittore e autore di un libro autobiografico sulla disabilità.

Nella circostanza Ida Simonella ha ricordato l’importanza, nel programma del centrosinistra, data alle persone con disabilità, importanza declinata in chiave di opportunità, di riconoscimento, di autonomia abitativa e lavorativa, di impegno ad aumentare progressivamente i servizi di supporto e ad affiancare e sostenere progetti specifici che abbiano come base il diritto della persona ad avere le medesime opportunità del resto della comunità di cui fa parte. Fra essi, ha ribadito Ida Simonella, quelli per l’integrazione scolastica e sportiva, l‘inserimento lavorativo, l’assistenza domestica ed educativa domiciliare, soluzioni di alloggio e che prevedano il ricorso a pratiche innovative per Ancona come i condomini solidali e il co-housing, nonché programmi di continuità di assistenza anche al di fuori e dopo il contesto familiare. Elena Bonetti ha espresso apprezzamento per la forte attenzione dimostrata dalla coalizione di centrosinistra a sostegno dei disabili e delle loro famiglie.

Elena Bonetti

E ha sintetizzato gli impegni che il gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe sta concretizzando alla Camera e in Senato. Fra questi, proposte per destinare nuove risorse per i servizi necessari a restituire alla persona con disabilità un ruolo sociale attivo, per favorire interventi per l’abitare civile, per contrastare forme di segregazione esistenti e favorire programmi di vita indipendente. Per lei standing ovation quando ha ricordato che «l’anima della politica dei riformisti è lo sforzo personale di rendere possibile il bene sognato insieme, per tutti e per tutte; è impegnarsi nel far iniziare le cose sapendo che solo insieme, dando valore al senso di comunità, queste si possono compiere. È di avere il coraggio di investire nel futuro, costruendo nella concretezza delle scelte proposte organiche e strutturali. Questo senso di comunità e la capacità di governare per il bene comune sono la cifra delle parole e delle azioni di Ida Simonella, la candidata migliore che può esprimere Ancona. Per questo siamo e saremo al suo fianco». In riferimento all’attuale situazione politica nazionale l’ex ministro ha ricordato che «il governo continua nella retorica dell’essere opposizione. Ci auguriamo invece che i progetti del Pnrr che Ancona ha ottenuto con qualità e impegno della attuale amministrazione non vadano dispersi a causa della incapacità di rendere esecutive le riforme e i progetti che sono l’anima dell’investimento europeo».