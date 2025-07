Ancona, consiglio regionale: approvato a maggioranza e tra polemiche l’assestamento di bilancio

ANCONA – Seduta del Consiglio regionale delle Marche animata dall’esame della manovra di assestamento del bilancio 2025/2027 e modifiche normative, approvato a maggioranza, con il quale vengono apportate variazioni complessive allo stato di previsione della spesa per 213.400.959,73 euro, di cui -80.152.324,13 euro nel 2025, 151.597.838,97 euro nel 2026 e 141.955.444,89 euro nel 2027.

La maggioranza

Ecco alcuni dei passaggi delle dichiarazioni del relatore di maggioranza, Renzo Marinelli (Lega): «Tra le misure più significative finanziate: ‘Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche’ con un finanziamento complessivo triennale pari a 13.376.247,99 euro; ‘Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile’ con un finanziamento complessivo triennale pari a 6.739.226,19 euro; ‘Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia’ con un finanziamento complessivo triennale pari a 3.600.000 euro, ai quali si aggiunge come cofinanziamento regionale al programma statale, un milione di euro nell’annualità 2025 per il Progetto di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità; per l’incremento di borse di studio per i medici del corso di formazione specifica in medicina generale previsti complessivi 1.341.898,53 euro nel triennio; per il finanziamento di contratti aggiuntivi per la formazione di medici specialisti, presso le scuole di specializzazione – Università politecnica delle Marche previsti complessivi 4.435.000 euro nel triennio».

«Un assestamento che si basa anche sulla necessità di mantenere gli equilibri di bilancio a fronte della volontà di non aumentare la pressione fiscale “che ha ovviamente comportato una gestione molto oculata delle risorse che comunque sono state destinate a perseguire gli obiettivi strategici ed al sostegno della spesa di investimento per stimolare la ripresa economica”, si legge nella Relazione dell’Organo di Revisione, motivando il parere favorevole all’unanimità».

Le opposizioni

A fare il controcanto a questa disamina, in primis la relatrice di minoranza, Marta Ruggeri (Movimento 5 Stelle). «Assestamento approvato prima del rendiconto, singolare come situazione anche perché alcune delle cifre previste potrebbero, di conseguenza, non rilevarsi corrette. Si tratta di un assestamento nel quale si evidenzia la scarsa abilità di questa maggioranza a mettere a terra le risorse per gli atti normativi e legislative approvati con continui spostamenti di fondi. Senza dimenticare, poi, le solite mancette per i consiglieri per i loro collegi elettorale con la tabella E. Ci aspettavamo parole di chiarimenti da parte degli assessori su numerosi capitoli, ma siamo andati delusi», ha concluso.

A rincarare la dose, il consigliere regionale del Pd, Romano Carancini. «Tabella E che indirizza finanziamenti diretti quasi sempre solo a Comuni governati dal centrodestra. Modo di governare in generale questa Regione in modo inaccettabile. Gli indicatori economici delle Marche, sotto la guida Acquaroli, sono tutti negativi, un quadro economico drammatico. Riceviamo risorse statali in maniera inferiore rispetto a tutte le altre Regioni italiane, una filiera che non funzionale per nulla. Politiche fallimentari in tema di sanità. Un assestamento non certo positivo».

Infine, la capogruppo Democrat, Anna Casini: «Per l’ennesima volta non posso non evidenziare l’assenza del presidente Acquaroli in questa seduta come in quasi tutte le sedute del Consiglio regionale, sembra non interessargli alcun argomento. Mi sarebbe piaciuto sapere la sua opinione su qualsiasi argomento, ma non accade quasi mai».