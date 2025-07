Parte da Ancona la campagna elettorale di Base Popolare insieme a Forza Italia

I cinque candidati sono Emanuele Petrucci per Pesaro e Urbino, Lauretta Giulioni per Ancona, Mattia Orioli per Macerata, Lorenzo Morresi per Fermo, e Leo Bollettini per Ascoli Piceno

ANCONA – Stamattina ad Ancona alla sala Polveri della Mole Vanvitelliana Base Popolare ha alzato il velo sui candidati alle prossime elezioni regionali.

Il movimento politico che abbraccia i principi del popolarismo europeo, ha deciso di aderire con i propri cinque esponenti alle liste di Forza Italia. L’iniziativa nasce dall’intento di creare sinergie tra le realtà che condividono l’ideologia popolare europea, con una prospettiva strategica orientata verso il 2027.

La partnership con Forza Italia si concretizza, naturalmente, nel sostegno al governatore uscente Francesco Acquaroli.

I cinque aspiranti consiglieri, uniti dal motto “One Marche“, portatore di una visione di un territorio che sappia unire le proprie storiche differenze, sono: Emanuele Petrucci, sindaco di Mombaroccio, per la circoscrizione di Pesaro e Urbino, Lauretta Giulioni, avvocato ed ex sindaco di Filottrano, per quella di Ancona, Mattia Orioli, legale e trader, per la circoscrizione di Macerata, Lorenzo Morresi, dermatologo originario di Ancona trapiantato nel Fermano, per quella di Fermo, e Leo Bollettini, imprenditore del settore agroalimentare, per quella di Ascoli Piceno. All’evento alla Mole hanno partecipato Gian Mario Spacca come presidente del comitato strategico, Raimondo Orsetti nel ruolo di coordinatore marchigiano, Paola Giorgi come vice coordinatrice e Giuseppe De Mita, ex parlamentare e coordinatore nazionale del movimento.

«La nostra meta rimane l’edificazione di un grande soggetto popolare nazionale, insieme a quanti si identificano nel Partito Popolare Europeo e sposano una visione riformista e liberaldemocratica – ha dichiarato Gian Mario Spacca –. L’appuntamento cruciale resta il 2027. Tuttavia, ora affrontiamo le regionali, passaggio complesso e scomodo per noi, dove il meccanismo maggioritario alimenta personalizzazioni eccessive e confronti aspri tra aspiranti presidenti». Riguardo al contesto politico attuale, le elezioni regionali e l’inserimento di Base Popolare in Forza Italia, il coordinatore nazionale De Mita ha spiegato che si tratta di «un salto nel buio, non so ancora se è un salto nel vuoto, ma ci assumiamo un rischio».

De Mita ha quindi aggiunto che «più alto è il rischio più alta è la vincita e più dolorosa è la sconfitta. Se questo salto ci porterà a un’accelerazione nella ricostruzione di un luogo dove si possano ritrovare tutti i popolari, allora ci ritroveremo in un’epoca molto più avanzata. Ma possiamo farlo solo se siamo consapevoli. Non dobbiamo conservare l’esistente ma dobbiamo avere il coraggio e la determinazione di inventare il futuro».

Anche Orsetti ha espresso un messaggio inequivocabile, manifestando particolare soddisfazione per tre motivi: l’intesa con Forza Italia, accordo di «notevole valenza politica» perché «costituisce una prima, rilevante aggregazione delle forze ispirate ai principi del popolarismo europeo», poi la «solidità» del programma e la «qualità» dei candidati, «figure radicate nel territorio».