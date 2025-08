Ancona, Alleanza Verdi Sinistra con Bonelli e Fratoianni a sostegno del candidato Ricci

Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni in Galleria Dorica: per entrambi l'apporto dell'alleanza nella coalizione di centrosinistra sarà fondamentale

ANCONA – C’è il manifesto di Alleanza Verdi Sinistra, con i simboli di Europa Verde e di Sinistra Italiana, ci sono la bandiera della pace e quella della Palestina: il fulcro operativo anconetano del candidato del centrosinistra Matteo Ricci accoglie i due esponenti nazionali dei Verdi e di SI, il segretario Angelo Bonelli e il segretario Nicola Fratoianni, che parlano del loro appoggio totale a sostegno di Ricci e della coalizione, occasione in cui si alza il velo sui trenta candidati alle prossime Regionali sotto il simbolo comune di Alleanza Verdi Sinistra.

Nicola Fratoianni è certo: «Sarà un grande apporto, quello che daremo a Ricci, come sta accadendo in tutta Italia. L’alleanza Verdi-Sinistra sarà anche in questa regione decisiva per vincere le elezioni. Per vincere e per garantire il buon governo nelle Marche nel segno di una svolta che cominci innanzitutto dai diritti universali e fondamentali delle persone».

Fratoianni si sofferma anche sulla partita relativa alla sanità: «Dove governa la destra la sanità va verso la privatizzazione e la riduzione dei diritti di tutti. Noi pensiamo che la sanità debba essere pubblica per garantire a tutti il diritto universale alla salute e alla cura. Vale per la sanità, ma anche per il lavoro, a cominciare dal salario minimo regionale, con un lavoro di qualità, stabile, non precario e ben pagato, e non con un lavoro povero come accade molto spesso specie dove governa la destra»

Questo vale anche per la tutela dell’ambiente, dai parchi a tante altre questioni su cui punta la coalizione che sostiene Matteo Ricci. Una coalizione in cui, secondo Fratoianni, il contributo di Alleanza Verdi Sinistra sarà «fondamentale per dare una svolta alle Marche».

Al concetto di apporto alla coalizione e al candidato Ricci si aggiungono le parole di Angelo Bonelli: «Il nostro sarà un contributo strategico e fondamentale, di un’alleanza che cresce sempre di più, nel Paese. E meno male, perché il Paese ha bisogno di più giustizia sociale e ambientale. Le Marche sono una regione che ha bisogno di una svolta. Quello che ha fatto Acquaroli con la destra è un qualcosa di inaccettabile, ormai c’è il turismo sanitario, una percentuale inaccettabile di persone che vanno a curarsi fuori dalla regione, bisogna portare al capolinea questa giunta di destra che ha messo in ginocchio la regione. Alleanza Verdi Sinistra sarà determinante per costruire questa svolta, ottenendo anche un grande risultato che pensiamo possa arrivare a due cifre. L’importante è che adesso ci sia una coalizione ampia e coesa, siamo sicuri di vincere queste elezioni e portare Ricci a essere il presidente della Regione».

Matteo Ricci da parte sua, in una Galleria Dorica piena di sostenitori, ribadisce il mantra della sua campagna, dalle spiagge al Pelikan, senza risparmiare bordate al centrodestra, reo secondo il candidato di fare propaganda elettorale attraverso l’iniziativa del Governo, che sarà presente lunedì ad Ancona con Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini: «Grazie ad Alleanza Verdi Sinistra per il contributo dato a un programma in cui le questioni sociali e ambientali sono prioritarie. Vogliamo che le Marche abbiano il mare più pulito d’Italia, contrasteremo l’inquinamento nei fiumi con un progetto speciale per la nostra regione, raccoglieremo la plastica e puliremo i porti. Vogliamo diventare la regione d’Europa con la più alta qualità della vita e il più alto benessere. E l’elemento ambientale è quello che fa la differenza. Abbiamo proposto un grande piano di piantumazione di alberi nelle città e un piano straordinario affinché le politiche ambientali possano diventare politiche d’impresa».

Infine l’affondo al centrodestra: «Lunedì ci sarà un’iniziativa vergognosa, dal punto di vista istituzionale. Presidente del Consiglio e due vicepresidenti in un’iniziativa di partito e di campagna elettorale nascosta e propagandata come iniziativa istituzionale. Usano le istituzioni come sedi di partito, è una vergogna».