Alleanza Verdi e Sinistra presenta i suoi candidati della provincia di Ancona per le Regionali

ANCONA – Alleanza Verdi e Sinistra alza il velo sui candidati della provincia di Ancona, a sostegno del candidato Ricci, e lo fa all’arco Clementino, nel porto antico, sfruttando l’occasione per parlare di programma e obiettivi elettorali. A cominciare dal porto dorico, centro delle politiche portate avanti negli ultimi anni: dall’accoglienza ai diritti sul lavoro fino alla lotta ambientale contro il banchinamento del molo Clementino; con particolare attenzione al resto della provincia, come ad esempio a Senigallia, dove «è necessario ristabilire la democrazia, nei processi decisionali, tra commissario all’alluvione e cittadini». «Abbiamo scelto di iniziare la campagna della provincia di Ancona in questo luogo, rappresentativo dei temi che vogliamo portare avanti e che, soprattutto, ci hanno accompagnato negli ultimi cinque anni e che sono il risultato di un percorso collettaneo che siamo riusciti a portare avanti insieme come alleanza, anche a livello nazionale – ha spiegato Tommaso Melacotte, segretario provinciale di Sinistra italiana e nella lista dei nove candidati della provincia di Ancona –. Sono valori che rappresentano i temi che più ci stanno a cuore: il porto di Ancona per noi è stato protagonista di molte lotte per i temi dell’accoglienza, dell’integrazione, della dignità del lavoro e anche della difesa ambientale con le lotte sul molo Clementino».

Sulla campagna elettorale Melacotte ha aggiunto che «c’è la possibilità di un testa a testa, le Marche sono una Regione contendibile e rappresenta quello che negli ultimi cinque anni è stato il contatto più diretto della filiera governativa. Siamo qui per porre una sfida». Caterina Di Bitonto, candidata e presidente provinciale dei Verdi, si è soffermata sul tema della sanità: «Sono indignata, ritengo assurdo che i cittadini in questa regione non abbiano più diritto di curarsi attraverso la sanità pubblica, essendo costretti quando va bene a pagare e quando va male a rivolgersi al privato. Una delle ragioni per cui noi di Avs abbiamo lavorato molto per la candidatura di Ricci è anche per questo, su questo tema, infatti, abbiamo trovato ampia condivisione da parte di tutti». Oltre a Melacotte e Di Bitonto, gli altri candidati per Avs della provincia di Ancona sono: Francesca Bianchi, 32 anni, di Falconara Marittima e responsabile in marketing e comunicazione; Andrea Nobili, 57 anni, avvocato ed ex garante regionale dei diritti dei minorenni e dei detenuti; Caterina Osimani, 29 anni, consigliera comunale a Osimo; Enrico Pergolesi, 48 anni, operaio e consigliere comunale a Senigallia; Emilio Romagnoli, 66 anni, agronomo ora in pensione; Agnese Santarelli, 45 anni, avvocata e consigliera comunale a Jesi ed Eleonora Stefanini, 49 anni, docente e consigliera comunale a Chiaravalle.

Andrea Nobili, invece, ha parlato di università: «La Link Campus University sta per aprire i battenti nelle Marche, con il beneplacito dell’attuale amministrazione regionale. Una vicenda emblematica del modello che la destra di Acquaroli vuole imporre: meno investimenti nel pubblico, più spazio ai privati. Siamo dunque davanti a un disegno chiaro: non solo l’arrivo di un’università privata, ma la creazione di una filiera integrata privata che va dalla formazione ai servizi per gli studenti, fino alla rete sanitaria dove svolgere le attività pratiche. E tutto questo avviene mentre il Governo Meloni taglia i fondi ordinari alle università pubbliche, dopo che i rettori dei quattro atenei pubblici della regione (Politecnica, Macerata, Urbino e Camerino) hanno lanciato un allarme senza precedenti: “Il sostegno a soggetti privati, privi di radicamento territoriale e di controllo pubblico, rischia di compromettere l’equilibrio e la sostenibilità di un sistema già sottofinanziato”».