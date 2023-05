Alla Politecnica delle Marche il Job Service Day dedicato all’incontro tra neolaureati e lavoro – VIDEO

ANCONA – È tornato alla Facoltà di ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche, ad Ancona, l’appuntamento dedicato all’incontro tra neolaureate e laureati con il mondo del lavoro, ovvero il Job Service Day.

Una giornata ricca di iniziative ad ogni livello incentrata principalmente sui colloqui diretti tra studenti e oltre 100 aziende appartenenti a diversi settori. «Il Job Service Day è un appuntamento che fa parte di un progetto che l’Ateneo svolge tutto l’anno – ha affermato il rettore Gian Luca Gregori – per offrire una serie di servizi alla componente studentesca e ovviamente anche ai nostri laureati, ma ovviamente anche ai non laureati. La riflessione su cui oggi si sta lavorando non riguarda più unicamente le competenze ma si concentra su come soddisfare le aspettative nelle diverse accezioni personali e professionali, che debbono essere coniugate adeguatamente. Questo approccio implica uno sforzo sistematico per andare oltre alla semplice facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Dobbiamo accompagnare i nostri giovani e le nostre giovani a riconoscere e gestire le proprie aspettative e favorire l’incontro di bisogni e prospettive diverse di chi cerca ed offre lavoro».

L’evento come di consueto è stato preceduto da una serie di seminari di orientamento lavoro sia per laureati che per studenti, alcuni in presenza, altri on line. Momento importante e per certi aspetti commovente la cerimonia di consegna dei Premi di laurea, fortemente voluti dal generoso contributo di aziende, privati enti ed associazioni. Un momento di riconoscenza a chi ha scelto lo strumento del premio in denaro per dare valore alla memoria e contemporaneamente sostenere tematiche di rilevanza strategica opera di giovani che hanno frequentato la Politecnica in diversi corsi di studio. Otto borse di studio per favorire la specializzazione di laureati o per premiare l’impegno scientifico.

Una breve pausa e poi un altro momento importante dell’attività della Politecnica, un Focus sul’impatto delle tecnologie quali opportunità, sfide, nuove competenze nei mutati contesti di lavoro. Ecco allora che i rappresentanti e manager di sei società che operano nelle Marche, all’avanguardia scientifica e tecnologica, hanno chiarito le loro peculiarità e lo sviluppo della loro ricerca. Insomma, una giornata piena di appuntamenti e di interessi per ribadire la volontà dell’Università Politecnica delle Marche di essere volano di sviluppo, assolvendo il proprio ruolo scientifico senza ovviamente sottovalutare le altre vivacità scientifiche e sociali della nostra regione.