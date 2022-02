Politecnica delle Marche, al via le giornate di orientamento. Ecco le date

ANCONA – Stefania Bello si è laureata all’Università Politecnica delle Marche, ha scelto Agraria e lavora attaulmente come Food Technologist alla Electrolux dove può coltivare una delle sue più grandi passioni: creare e sviluppare metodi di cottura ad uso domestico con uno sguardo attento alla salute del consumatore e alla sostenibilità. Roberta Ciocci, laureata in Economia con la passione per il marketing e le public relations, è Partner Audit presso EY ed è convinta che la comunicazione e le relazioni umane siano aspetti fondamentali di ogni lavoro. Vincenzo Castorani si è laureato in Ingegneria, la stretta connessione tra Università e mondo industriale, gli ha permesso di entrare a lavorare subito in una delle realtà più innovative nella progettazione e produzione di componenti in materiale composito avanzato e è R&D Project Manager presso HP Composites S.p.A. Zelmira Ballatore si è laureata in Medicina, è oncologa e in questa branca di Medicina Interna ha potuto coniugare vari aspetti fondamentali: la biologia molecolare, l’approccio psicologico e relazionale con il paziente, la diagnostica per immagine e l’imprescindibile valutazione clinica. Marco Ciarulli si è laureato in Scienze, è oggi il presidente di Legambiente Marche, grazie alla formazione ricevuta può dare un contributo concreto al territorio e all’ambiente.



Cinque storie di laureati Univpm ma soprattutto cinque storie di competenze acquisite durante il percorso universitario che possono essere utili a chi ora sta cercando la sua strada dal punto di vista formativo e sta progettando il proprio futuro. L’Università Politecnica delle Marche offre, durante le giornate di orientamento, la possibilità di conoscere tutti i percorsi formativi: oltre 60 corsi di Laurea, i progetti internazionali come CampusWorld e soprattutto i nuovi corsi (in fase di approvazione ministeriali) per l’anno accademico 2022-2023.

Al via le giornate di orientamento dell’Università Politecnica delle Marche con focus sulla transizione digitale e sostenibile. Gli Open Day per i corsi di laurea triennali e a ciclo unico saranno sia in presenza che on line nelle seguenti giornate: 2, 3, 4, 7, 8 e 9 febbraio 2022.



Il nuovo corso in “Digital Economics and Business” mira ad integrare competenze in ambito economico e aziendale con competenze informatiche e capacità di analisi di database integrate. Per le studentesse e gli studenti che vorranno approfondire la programmazione e lo sviluppo di videogame sarà attiva la triennale in “Ingegneria dei Videogame e della Realtà Aumentata, Virtuale ed Estesa”. La sostenibilità ambientale sarà il fulcro attorno al quale si muoveranno moltissime scelte in tutti i campi dell’ingegneria, in particolare quello industriale, a questo scopo nasce il corso triennale in “Ingegneria per l’eco sostenibilità industriale”.



Il Corso di Laurea Magistrale in “Green Industrial Engineering” mira a formare un ingegnere energetico in grado di affrontare le problematiche legate alla conversione e produzione, al trasporto, all’accumulo e al consumo finale di energia nelle sue varie forme con attenzione all’impatto ambientale e alla gestione sicura delle informazioni. Per rispondere alle sfide che l’evoluzione tecnologica ed i sistemi digitali in questi ultimi decenni hanno richiesto anche al mondo sanitario, il Corso in “Medicine and Surgery (Medicine & Technology)” si ripropone di offrire un percorso formativo con una forte integrazione dei saperi medici ed ingegneristici già presenti all’UnivPM.

Il Corso di Laurea Magistrale in “Scienze della Nutrizione e dell’Alimentazione”, erogato in doppia lingua, è un corso multidisciplinare che consente di conseguire l’abilitazione alla professione di biologo e riflette una maggiore consapevolezza sociale sul ruolo della nutrizione nel mantenimento di un ottimale stato di salute.



A “Progetta un nuovo futuro 2022” sono invitati a partecipare le studentesse e gli studenti delle classi IV e V degli Istituti di Istruzione Superiore, le loro famiglie, i docenti e tutti coloro che sono interessati.

PROGRAMMA

Ore 8:00 – 9:00 Registrazione

Salone Polifunzionale della Facoltà di Ingegneria

Ore 9:15 – 10:30 Univpm per Voi

Presentazione dell’Ateneo, dei corsi di laurea e delle opportunità per gli studenti

Aula Magna di Ateneo “Guido Bossi”

Ore 10.30 – 12.30 Desk informativi

Tutor e Docenti risponderanno a domande e curiosità sui Corsi di Laurea

Ore 12:30 Pausa pranzo

Ore 15:00 – 16:00 Diventa studente Univpm per un giorno

Partecipa ad una lezione universitaria sulla transizione digitale o sulla sostenibilità presso la Facoltà di tuo interesse!



L’iscrizione all’Open Day è individuale. Per raggiungere il Polo di Economia e il Polo di Medicina sono a disposizione gratuitamente bus navetta Conerobus (andata e ritorno). L’attestato di partecipazione sarà inviato per e-mail previa registrazione presso la Segreteria Organizzativa. Per accedere alle strutture universitarie, studenti e accompagnatori dovranno essere muniti di Green Pass Rafforzato, mascherina FFP2 e presentare l’autodichiarazione Protocollo Fase 3.