Politecnica delle Marche, Bevilacqua nuovo preside di Ingegneria

ANCONA – «Sono certo che gestirà in modo efficace la Facoltà di Ingegneria, così importante per il nostro Ateneo e per l’intera comunità, affrontando con determinazione l’attuale periodo complesso». Queste le parole del rettore della Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori commentando la nomina del professore Maurizio Bevilacqua a preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche. Le elezioni si sono svolte mercoledì 30 settembre. È stato eletto con l’85% dei voti, unico candidato in corsa alla guida della Facoltà.



«Nel corso del mandato è mia intenzione consolidare e sviluppare i risultati che hanno finora caratterizzato la Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica della Marche – afferma il neo eletto preside Bevilacqua – dal punto di vista dell’attrattività della didattica erogata nei corsi di studio presso le sedi di Ancona, Fermo e Pesaro, mantenendo uno stretto rapporto con il territorio nelle sue componenti sociale, produttiva e istituzionale».



Maurizio Bevilacqua, professore Ordinario nel settore Impianti Industriali Meccanici, ha ricoperto diverse posizioni accademiche a partire dal 1990. Dal novembre del 2018 ha ricoperto il ruolo di Direttore del Dipartimento Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche (DIISM) della Facoltà di Ingegneria dell’Univpm, riconosciuto Dipartimento di Eccellenza per la qualità della ricerca dall’Anvur (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario). Maurizio Bevilacqua è autore di oltre 120 articoli scientifici pubblicati su riviste ed atti di conferenze internazionali. È membro della European Academy for Industrial Management (AIM) e dell’AIDI (Associazione Italiana Docenti Impianti Industriali).