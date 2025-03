Elezioni a Osimo: la corsa, oggi, è tra tre donne

OSIMO – Il centrodestra a Osimo corre disgregato alle prossime amministrative. Monica Santoni, segretaria di Forza Italia, ha annunciato la sua candidatura a sindaco, non con FI ma con la lista Osimo Civica. «La politica è una cosa seria, e in questo clima di poca chiarezza e scarso rispetto, abbiamo preso la nostra decisione – spiega -. Abbiamo sempre sostenuto l’importanza di un centrodestra unito e coeso in queste elezioni amministrative, con un candidato sindaco espressione della nostra area politica. La nostra disponibilità a sostenere un candidato di Fratelli d’Italia, Lega o Udc è stata chiara e senza riserve, sia pubblicamente che in incontri privati. Abbiamo proposto nomi e sollecitato incontri risolutivi, ma siamo stati lasciati in attesa, con appuntamenti concordati e poi disattesi dagli altri partiti della coalizione. Sembra che si voglia guadagnare tempo per chissà quali strategie, ma io non sono disposta a partecipare a questi giochi. Rispettiamo tutti e pretendiamo lo stesso rispetto da chi dovrebbe essere nostro alleato. I sostenitori del centrodestra meritano chiarezza e determinazione. Non ci interessano le poltrone, ma servire gli osimani con un approccio trasparente e orientato al bene comune. Correremo da soli, con onore e coraggio, invitando tutti i sostenitori del centrodestra a unirsi a noi per aprire un nuovo capitolo per Osimo».

Monica Santoni

Staffolani

È invece Michela Staffolani la candidata sindaco del centrodestra osimano per Fratelli d’Italia e Rinasci Osimo. Chiaro il messaggio del partito: «Nel contesto di grande incertezza e confusione di queste ultime settimane FdI ha deciso di tracciare la rotta, candidando la propria coordinatrice comunale. Dopo numerosi confronti, anche il gruppo di Rinasci Osimo ha deciso di condividere con FdI l’idea di un progetto comune. Determinante, quindi, il passo indietro fatto dal candidato sindaco di Rinasci Osimo Francesco Sallustio, che ha anteposto il bene comune e la possibilità di ampliare la coalizione alle proprie ambizioni personali. Comincia ora una incisiva campagna elettorale, incentrata su un programma forte e condiviso che porteremo avanti con la coerenza, l’affidabilità e la serietà che sempre abbiamo dimostrato». La frammentazione del centrodestra ormai è ufficiale e rischia di portare alle amministrative anche fino a sette candidati, considerati outsiders e la candidata del centrosinistra Michela Glorio: con Glorio e Staffolani, certa al momento è la candidatura di Monica Santoni sciolta da Forza Italia però e in quota Osimo civica, poi sarà reso noto a breve il nome del candidato del terzo polo composto da Base popolare, liste di Sandro Antonelli e di Ginnetti, la Lega potrebbe portarne un quinto, un altro le liste civiche di Dino Latini e anche l’ex sindaco Francesco Pirani potrebbe correre da solo.

Glorio

Glorio sabato sera (22 marzo) ha inaugurato la sede elettorale in piazza del Teatro: «Oggi abbiamo dato il via a un nuovo capitolo per la nostra amata Osimo, con l’inaugurazione della prima sede della nostra campagna elettorale. Un ringraziamento di cuore a tutti voi che avete partecipato con entusiasmo, passione e affetto. La vostra presenza è la dimostrazione che insieme possiamo costruire una città più forte, inclusiva e dinamica. La primavera sta tornando, portando con sé un vento di rinnovamento e speranza, proprio come il cambiamento che vogliamo per Osimo».