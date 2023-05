Polemica sullo stato delle strade a Osimo, il sindaco rassicura: «I lavori stanno per cominciare»

OSIMO – Fioccano le polemiche a Osimo sullo stato delle strade. «Ecco come questa amministrazione aggiusta le strade della città: piazzandoci sopra cartelli per non assumersi la responsabilità di eventuali incidenti causati da un manto stradale pietoso – affermano le Liste civiche -. I futuri interventi sulle strade saranno finanziati da mutui, quindi debiti per la comunità, perché chi governa la città non è stato in grado di mettere da parte le risorse necessarie per queste azioni essenziali. L’attuale amministrazione non ha saputo sfruttare l’enorme occasione che il Pnrr poteva essere per Osimo. Lo dimostrano i numerosissimi progetti sfumati a causa dell’incuria di chi governa la città». Il sindaco Simone Pugnaloni replica: «Quattro rotatorie (Campocavallo, quella del Sì con te, del Borgo, Largo Trieste, Crocefisso) saranno asfaltate a partire dal 22 maggio, data concordata in questi giorni viste le previsioni meteo delle prossime due settimane. La rotatoria del Crocefisso sarà asfaltata dopo la chiusura delle scuole per non intralciare la viabilità che all’incrocio tra le vie Colombo e Battisti è molto trafficata nelle ore di punta. I mutui sono per legge la fonte di finanziamento più certa per finanziare gli investimenti. Accendere un mutuo per asfaltare le strade significa salvaguardare la sicurezza stradale sul nostro territorio. Sono quindi risorse a beneficio della collettività e tra l’altro, le asfaltature, sono tra le richieste più frequenti dei nostri concittadini».

Gli altri cantieri stradali

Sono partiti diversi cantieri per ripristinare o realizzare nuovi marciapiedi in città. Quello rifatto è in via IV Novembre, zona Misericordia, i due nuovi sono in via Marco Polo, davanti al palazzo verde dove insistono diverse attività commerciali e il traffico è spesso intenso, e in via Montefanese zona Porta del Vento, che collegherà l’edicola sacra “Madonnina delle api”. «Interventi forse considerati secondari ma fondamentali per la sicurezza dei pedoni in strada. L’impegno di spesa complessivo è stato di circa 120mila euro». Intanto in queste ore, con inaugurazione simbolica a piazza Nuova, si è dato seguito alla bella iniziativa del Rotary club Osimo che l’Amministrazione comunale ha deciso di sostenere con il proprio sostegno tecnico ed economico. Sono state installate otto casette in otto parchi di Osimo dove i cittadini troveranno libri gratuiti per dedicarsi alla lettura.