Ancona, al Podesti Calzecchi Onesti inaugurato il nuovo laboratorio di acconciatura

C’è un nuovo laboratorio al Podesti Calzecchi Onesti di Ancona. È stato inaugurato giovedì mattina (10 febbraio). Al taglio del nastro, anche il presidente della Regione, Francesco Acquaroli e gli esponenti della Confartigianato.

Un momento in cui si intrecciano – non solo simbolicamente – il mondo della scuola e quello del lavoro. Soddisfatti gli studenti: «Così – hanno detto – ci riappropriamo di uno spazio essenziale per lo studio e la formazione professionale».

«Ora, grazie a vaccini e mascherine, il vantaggio è vivere in modo più sereno la scuola – fa sapere la preside dell’istituto, Laura Castellana -. Ci sentiamo tutti più sicuri nel vivere in ambienti che ci costringono a stare vicini. Perché in un laboratorio di acconciatura, di parrucchieria, è necessario stare più vicini. Prima – continua Castellana – le attività erano orientate ad essere singole, ora prevedono invece l’interazione e una maggiore vicinanza».

Il laboratorio era ormai datato, c’erano attrezzature di fortuna, ma grazie ai finanziamenti ministeriali è stato possibile rinnovarlo: «Così rilanciamo l’attività laboratoriale in questa scuola, in cui – va detto – i laboratori non si sono mai fermati. È in corso una grande azione di ristrutturazione degli spazi» sottolinea la dirigente.

Il presidente Acquaroli ha invece evidenziato «l’importanza della relazione tra scuola e mondo del lavoro», supportando l’iniziativa di aprire la scuola al territorio e viceversa, «soprattutto negli istituti professionali dove si creano figure che si devono direttamente affacciare al lavoro».

Un messaggio di complimenti è arrivato anche dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Marco Ugo Filisetti.