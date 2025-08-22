Pif di Castelfidardo, annullati dal programma due concerti

«Abbiamo fatto una scelta di responsabilità di cui sono orgoglioso. Le risorse pubbliche vanno spese con attenzione e la politica deve riconoscere quando gli imprevisti e le promesse non possono garantire i propri desideri», commenta il sindaco Roberto Ascani

CASTELFIDARDO – 50 anni sono un segno tangibile di tradizione, prestigio e impegno ma anche di responsabilità. Ecco dunque che nel rendere noto il programma di massima dell’edizione che celebra il mezzo secolo del Premio internazionale della fisarmonica di Castelfidardo e la presentazione del lavoro di catalogazione svolto ai fini della proposta di candidatura Unesco, l’Amministrazione Comunale annuncia l’annullamento di due eventi. A causa di motivi finanziari, vengono infatti tagliati i concerti “Musicae loce” di Max Gazzè con l’orchestra popolare del Saltarello (previsto l’11 settembre) e “Incanto a quattro mani” di Danilo Rea e Luciano Biondini (13 settembre), eliminando dunque la location del Parco del Monumento. Una rinuncia dolorosa ma inevitabile a fronte del venir meno di alcuni finanziamenti su cui l’organizzazione faceva affidamento, le cui erogazioni non sono certe e non sono finanziabili da parte della Regione entro l’inizio dell’evento. A coloro che avevano già effettuato l’acquisto dei biglietti online, la piattaforma Liveticket effettuerà il riaccredito in automatico da fine mese.

Le parole del sindaco

«Abbiamo fatto una scelta di responsabilità di cui sono orgoglioso. Le risorse pubbliche vanno spese con attenzione e la politica deve riconoscere quando gli imprevisti e le promesse non possono garantire i propri desideri», commenta il sindaco Roberto Ascani.

Al di là del programma ridimensionato, sarà comunque un Pif di spessore e respiro mondiale, con una miriade di eventi ad ingresso gratuito che ruotano attorno al nucleo storico del Premio e Concorso per solisti e gruppi.

Salone degli Stemmi, piazza della Repubblica, Auditorium San Francesco e teatro Astra sono i punti cardine ove ogni giorno si intrecceranno note ed armonie delle audizioni valutate da una giuria internazionale con i matinée e gli show case proposti dalle aziende aderenti all’Amma, i concerti pomeridiani e quelli serali.