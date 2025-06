Pietralacroce, un rifugio-discarica a cielo aperto nel quartiere chic di Ancona

ANCONA – Un covo-discarica a Forte Altavilla: la sorpresa che non ti aspetti, nel quartiere chic della città, sta nascosta tra i rovi, dietro i cespugli alti due metri, inimmaginabile se non la segnala qualcuno, se non indica la strada per arrivarci. Eppure si trova a pochi passi dai campetti di Pietralacroce, dai loro spogliatoi abbandonati e sprangati, totalmente ricoperti di scritte e graffiti, neanche fosse il quartiere più degradato della città. Altro che la Beverly Hills d’Ancona. Il degrado comincia nell’area sportiva e prosegue sullo stradello che porta a Forte Altavilla, che si trova a pochi metri da lì. Appoggiato al cancello c’è un ventilatore fuori uso. In alto le telecamere, evidentemente puntate in una direzione che serve a poco, viste le condizioni in cui si ritrova il luogo. Pare che dei ragazzi abbiano svuotato gli spogliatoi per creare il loro rifugio all’aperto poco più in là, al riparo da sguardi indiscreti: ci sono cartelli stradali divelti, cestini dell’immondizia rovesciati per terra, un canestro abbandonato, una poltrona di legno, una panca, un divano letto, delle tende oscuranti in canne di bamboo che riparano l’angolo “living”, altre abbandonate sui rovi, c’è anche una poltroncina in rattan con una svastica bianca.

Spogliatoi abbandonati, dietro i campetti Forte Altavilla Le condizioni di un magazzino

E poi plastica un po’ ovunque, nella vegetazione, tra i cespugli, lungo il percorso impervio per arrivare a questa zona che si trova al confine con lo stradello che porta a Forte Altavilla e con l’area cani. In una parola: una vergogna. Che fa rima con le condizioni degli spogliatoi degli impianti sportivi adiacenti, abbandonati, ma anche con quello che si incontra percorrendo lo stradello che porta al forte. Subito a sinistra un magazzino con tutti i vetri infranti, ricoperto di vegetazione, roba da film dell’orrore, intorno sfalci e rami senza alcuna delimitazione, ma anche parti di pavimentazione pericolose per chi vuole avvicinarsi a questo luogo ridotto in condizioni allucinanti. Ed è solo l’inizio del percorso, poco più avanti altre aree degradate, con le pareti della parrocchia rovinate da sgorbi, disegni e scritte di ogni tipo. Le persone vanno e vengono, alcuni con i cani che hanno un’ampia area riservata a loro, Ma anche appena entrati al Forte Altavilla sulla destra c’è un vecchio seggiolino per auto, trasformato in slittino.

Insomma: tra case chic, nuove vie in corso di completamento, ville e altre aree ben tenute, con un Tennis Club che appare risorto, rispetto a pochi anni fa, la vergogna di Forte Altavilla e dei suoi contorni costituisce un segnale d’allarme e di disagio importante per un quartiere che, come segnalano gli abitanti e i negozianti, sta vivendo già di per sé un momento difficile, tra negozi che chiudono, nessun attraversamento pedonale rialzato, sulla strada principale dove si affaccia anche la scuola, che permetta il rallentamento del traffico, via della Ferrovia piena di buche e manutenzione del verde pressoché assente. Un quadro triste, per Pietralacroce, quartiere ricco e ricercato, proprio per la sua giusta distanza dal centro, con sguardo sul mare e su Monte Dago, in posizione privilegiata per raggiungere Portonovo, con impianti sportivi di alto profilo, come appunto il Tennis Club, ma non solo. Evidentemente tutto questo non basta e il degrado avanza inesorabile anche a pochi passi dalle ville.