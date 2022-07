Dal terrazzino di piazza Navona in lockdown ad Agugliano: il concerto di Jacopo Mastrangelo

AGUGLIANO – Il giovane Jacopo Mastrangelo, ormai famoso in tutta Italia, dal terrazzino di piazza Navona, a Roma, sarà ad Agugliano sabato 16 luglio, per un’esibizione con la sua inseparabile chitarra al teatro all’aperto del Parco delle Querce. La serata, organizzata dal Comune di Agugliano e dall’Associazione La Guglia, avrà inizio alle 21.15 con la Banda di Polverigi che partirà da piazza Vittorio Emanuele II, suonando per le vie del paese fino a raggiungere il teatro, dove è attesa sul palco per continuare il proprio concerto ed esibirsi davanti al pubblico sugli spalti, sotto l’attenta guida del maestro Roberto Gazzani. La banda, che conta circa quaranta elementi, è stata fondata nel 1901 da mons. Ragnini, con uno scopo aggregativo, educativo e culturale a favore dei giovani del paese e ancora oggi l’età media è di circa 25 anni.

La banda di Polverigi

Al termine del concerto, dopo un breve saluto del sindaco di Agugliano, Thomas Braconi, sarà la volta di Jacopo Mastrangelo e della sua chitarra che proporrà alcune canzoni italiane conosciutissime, i cui testi, spesso delle vere e proprie poesie, saranno letti preventivamente da Gianni Balercia, in un’alternanza di musica e voce che renderà ancora più piacevole la serata.

Jacopo Mastrangelo

Poco più di ventuno anni (è nato a Roma il 26 aprile 2001, esattamente cento anni dopo la Banda di Polverigi) è diventato famoso, suo malgrado, proprio cercando di esorcizzare uno dei periodi più brutti della nostra storia, suonando la sua chitarra dal balcone di casa sotto lockdown. Lo ha fatto per sé, ma anche per dare un minimo di sollievo a tutti coloro che lo hanno potuto ascoltare, mentre si esibiva da quel terrazzino. Il suo era un messaggio di speranza e di solidarietà, con la volontà di sottolineare che insieme siamo più forti. Solare, come solo i ragazzi alla sua età sanno essere, è ancora frastornato da tutto quello che è seguito a questi suoi momenti musicali: radio, tv, interviste, date in giro per l’Italia e anche qualche proposta discografica.

Il programma estivo del Comune di Agugliano e dell’Associazione La Guglia proseguirà sabato 23 luglio con Andrea Paris, il PrestigiAttore umbro che dopo un video virale con sua figlia, dove recitavano la poesia di Fosco Maraini “Il Lonfo” (70 milioni di visualizzazioni), una serie di apparizioni televisive e la vittoria di “Tu si che vales”, ora sta calcando i palcoscenici di tutta Italia e arriverà anche al teatro all’aperto del Parco delle Querce.