Ancona, piazza del Papa dà il via agli appuntamenti in centro tra libri e musica live

ANCONA – Al via l’estate di piazza del Papa e Mole Vanvitelliana. La stagione ad Ancona inaugura oggi alle 19 (giovedì 16 giugno) con la rassegna “I giovedì con gli autori” a cura della casa editrice Affinità Elettive (10 appuntamenti fino al 25 agosto). Confermati tre concerti di Ancona Jazz Summer Festival (12, 15 e 24 luglio). In arrivo anche il festival di letteratura “Berta Filava” (8, 9 e 10 luglio) e i talk del festival Adriatico Mediterraneo. «Ma non è tutto – assicura l’assessore alla Cultura Paolo Marasca – stiamo verificando un po’ di opzioni, di spettacoli teatrali e musica, adatte al contesto».

L’estate in centro

Dunque si preannuncia un’estate ricca di appuntamenti di vario genere, tarati ad hoc per essere svolti nel cuore del centro storico. Eventi di richiamo e per un target in linea con le aspettative di residenti e operatori di piazza del Papa. E seppure buona parte del cartellone è già confermata, nei prossimi giorni potrebbero entrare in ballo altri spettacoli.

«Siamo in attesa dell’esito di un bando ministeriale al quale abbiamo partecipato – spiega Giancarlo di Napoli, organizzatore del festival Ancona jazz – se dovesse andare bene, aggiungeremo altri due concerti ai tre già in programma».

I live annunciati da Ancona Jazz sono: Susanna Stivali incontra Trio Corrente & Colours Jazz Ensemble (12 luglio), Serena Spedicato in “Io che amo solo te…le voci di Genova” (15 luglio) e Gaetano Partipilo & Boom Collective (24 luglio). Mentre stasera alle 19 l’avvio ufficiale degli eventi in piazza con il primo dei dieci incontri con gli autori. In programma la presentazione del libro “Casa di Mariangela” di Elena Coppari e Silvana Salati. Modera l’incontro Silvia Saracini.

La rete d’imprese

Intanto prende forma la rete d’imprese degli operatori della piazza sotto l’egida di Confartigianato. Un’azione già annunciata in primavera e che adesso finalmente entra nella fase di realizzazione, al fine di poter programmare autonomamente altri appuntamenti per attirare pubblico in centro.

«Dobbiamo prenderci la responsabilità di fare il massimo come imprenditori – sottolinea Dario Argenziano, titolare del Jet Set – la città durante l’estate si svuota perché non è attrattiva». E allora ci pensano i gestori dei locali organizzandosi in una rete di attività per il rilancio della piazza. «Siamo tanti locali e non sarà facile mettere d’accordo tutti – frena Silvio Matenco, titolare del pub King Edwards – ma serve qualcosa per cambiare l’immagine di piazza del Papa». Soprattutto lungo l’estate, quando l’affluenza subisce solitamente un calo fisiologico. «A dirla tutta un calo drastico c’è stato da dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza comunale – puntualizza Argenziano – perciò dobbiamo creare delle situazioni appositamente per questa parte di città. Non solo food & beverage, ma anche eventi più importanti».