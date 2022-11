Ancona, piazza del Crocifisso: sabato l’attesa inaugurazione con un weekend di appuntamenti

Pesce in Piazza: due giorni di iniziative per festeggiare il restyling dell'area situata tra via Marconi e la chiesa del Santissimo Crocifisso

ANCONA – Piazza del Crocifisso è stata restituita alla città di Ancona completamente rinnovata qualche mese fa. La scorsa estate l’area compresa tra abitazioni ed esercizi commerciali che si trova proprio di fronte alla chiesa del Santissimo Crocifisso e che arriva fino agli Archi di via Marconi, è tornata a risplendere, illuminando i suoi giganteschi platani, i ciliegi e le sue nuove sedute con i punti luce inseriti nella pavimentazione, anch’essa tutta nuova. Il restyling è stato effettuato grazie al finanziamento del bando Periferie e la piazza, che già da qualche mese vive la sua nuova vita insieme ai cittadini che risiedono nel quartiere, sarà inaugurata ufficialmente sabato prossimo, condizioni meteo permettendo.

Per l’occasione una ricca serie di appuntamenti in un evento intitolato “Pesce in piazza”, tra attrazioni per i più piccoli, appuntamenti gastronomici e, soprattutto, il momento inaugurale: sabato mattina, lungo gli Archi di via Marconi ci sarà “L’altro mercatino degli Archi” a cura di Thea Tatura, a seguire alle 12 l’inaugurazione, e poi dalle 12.30 degustazioni del pescato della flotta di Ancona, nel pomeriggio alle 16 ludoteca in piazza con laboratori per bambini a cura di Arcopolis, alle 18 “La sera dei miracoli” in concerto con musiche di Lucio Dalla, dalle 19.30 ancora degustazioni del pescato. Domenica dalle 9 alle 19 lungo gli Archi il consueto mercatino di antiquariato, modernariato, collezionismo e artigianato qualificato a cura dell’associazione Archi Vivi, dalle 12 degustazioni del pescato ma anche cooking-show e ricette speciali, dalle 16 nuovamente la ludoteca di Arcopolis e dalle 18.30 aperitivi di mare e altre degustazioni.