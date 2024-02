Piano freddo a Falconara: si prolunga l’apertura del rifugio di via Friuli

FALCONARA – Resterà aperto fino all’11 febbraio il rifugio per l‘accoglienza di persone senza dimora ricavato nei locali della chiesa di San Marcellino, al civico 8 via Friuli.

Aperto dal 15 gennaio, il rifugio ha allestito otto posti letto per accogliere le persone senza dimora nel periodo più freddo dell’anno. La sua apertura è frutto di un protocollo d’intesa tra il Comune di Falconara, la Tenda di Abramo, la parrocchia del Rosario, la parrocchia di San Giuseppe, il gruppo Agesci, il gruppo Masci, l’Unità di Strada – Ribò e l’Azione Cattolica. Un altro protocollo di intesa, attraverso il quale vengono supportate le attività di accoglienza, comprese quelle legate all’emergenza freddo, è stato siglato da Tenda di Abramo, Unità di Strada – Ribò e l’Ambito territoriale sociale 12, di cui il Comune di Falconara è capofila e di cui fanno parte anche Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Montemarciano, Monte San Vito e Polverigi.

Entrambi gli accordi sono stati rinnovati a dicembre. Il Comune di Falconara si è impegnato a fornire i letti per gli ospiti e i pasti caldi della sera, anche per il periodo di prolungamento dell’accoglienza in via Friuli, mentre è prevalentemente finanziario il supporto dell’Ats 12.

Alle persone accolte viene infatti fornita anche la cena, preparata dalla mensa centralizzata della Cimas, la società che gestisce il servizio della refezione scolastica e dei pasti a domicilio per l’ente locale.

L’apertura prolungata è stata resa possibile grazie alla disponibilità di tanti volontari, che garantiranno i turni predisposti per l’accoglienza.