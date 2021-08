La Squadra Mobile di Ancona, coordinata dalla Procura, ha individuato in tempi record l'autore del pestaggio avvenuto domenica scorsa in via Novelli

ANCONA – Individuato dagli agenti della Squadra Mobile di Ancona, guidati da Carlo Pinto, l’autore del pestaggio avvenuto domenica scorsa in via Novelli ad Ancona. Il gesto era stato immortalato da un residente del posto che dalla finestra della sua abitazione aveva filmato l’aggressione con il suo telefonino.

Un episodio di violenza che aveva suscitato clamore nel capoluogo tanto da essere uno dei temi al centro del vertice tenutosi in prefettura mercoledì, quando si è riunito il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per fare il punto sui controlli in vista del Ferragosto e sull’allerta incendi. Nonostante sul caso gli elementi utili alle indagini a disposizione della Squadra Mobile fossero estremamente esigui, visto che non era giunta alcuna denuncia per l’aggressione, gli agenti sono riusciti in tempo record a stringere il cerchio sull’autore della violenza.

Si tratta di un foggiano di 21 anni, domiciliato ad Ancona, ma residente a Foggia, che lavora in un esercizio commerciale a Falconara Marittima. Gli agenti lo hanno individuato grazie al lavoro certosino di indagine nel quale si sono avvalsi anche dei filmati degli impianti di video sorveglianza della zona, oltre che del video balzato all’onore delle cronache ripreso da un residente di via Novelli.

Nel corso delle indagini i poliziotti hanno collegato due episodi avvenuti nella stessa serata aventi come protagonisti gruppi diversi di giovani. Un gruppetto di 5 ragazzi, la maggior parte dei quali italiani eccetto qualche elemento di origini straniere, in Piazza Cavour aveva provato a salire a bordo di un taxi, ma per le norme anti-contagio il tassista aveva dovuto rifiutare il trasporto e per questo era stato insultato pesantemente dai giovani.

Il gruppetto aveva proseguito la sua serata dirigendosi a piedi verso Piazza Pertini dove aveva avuto una discussione con un altro gruppo di giovani 20enni per motivi che sembrerebbero connessi alla droga. Il foggiano però si è imbattuto nuovamente con l’atro gruppo di giovani in via Novelli e qui ha sferrato il colpo ripreso nel video.

Gli agenti, coordinati dalla Procura, una volta individuato l’autore del gesto, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare del 21enne foggiano, rinvenendo nella sua abitazione alcuni bilancini riconducibili all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, insieme a materiale per il confezionamento della droga e ai capi di abbigliamento che indossava nel momento dell’aggressione.

Il giovane è indagato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e con tutta probabilità nei suoi confronti verrà spiccato anche un provvedimento di allontanamento dal territorio della provincia di Ancona da parte del Questore di Ancona. Non appena verrà individuata la vittima, l’uomo con tutta probabilità sarà denunciato anche per lesioni e percosse.

Le indagini sono ancora in corso, ma gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato anche un altro dei membri del gruppo, che sarebbe coinvolto anche in una aggressione avvenuta in via Matteotti, due domenica fa, quando un uomo è stato aggredito per aver segnalato che alcuni ragazzi si erano impossessati di una bicicletta non di loro proprietà.

Le indagini corrono su un doppio binario in quanto la posizione del ” vivace” gruppetto è anche al vaglio dei Poliziotti della Divisione Anticrimine per valutare quali misure di prevenzione possono essere disposte nei loro confronti.